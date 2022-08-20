Минобороны РФ: в Днепропетровской области уничтожен батальон ВСУ

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Гражданские блокируют военную технику между Краматорском и Славянском. Украина, военная техника, военные, солдаты, украинская армия
ВС РФ уничтожили батальон ВСУ в Днепропетровской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила 110-ю бригаду теробороны ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Также там добавили, что ударом было уничтожено не менее двухсот националистов, ранено — 150.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, ее целями являются демилитаризация, денацификация Украины, а также помощь жителям ЛДНР.

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Российская армия уничтожила 110-ю бригаду теробороны ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Также там добавили, что ударом было уничтожено не менее двухсот националистов, ранено — 150. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, ее целями являются демилитаризация, денацификация Украины, а также помощь жителям ЛДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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