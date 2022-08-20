Минобороны РФ: в Днепропетровской области уничтожен батальон ВСУ

ВС РФ уничтожили батальон ВСУ в Днепропетровской области Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская армия уничтожила 110-ю бригаду теробороны ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Также там добавили, что ударом было уничтожено не менее двухсот националистов, ранено — 150.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, ее целями являются демилитаризация, денацификация Украины, а также помощь жителям ЛДНР.