27 августа 2022

Болгария отказалась от переговоров с «Газпромом» о новом договоре

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Клипарт. Сургут, газпром, нефтяники, газовики, сотрудники газпром
Алексиев заявил об отказе обсуждать новый договор с «Газпромом» Фото:
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Болгария не будет обсуждать с «Газпромом» новый договор. Об этом заявил вице-премьер страны Христо Алексиев.

«Техническое правительство не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с „Газпромом“», — передает ТАСС сообщение правительственной пресс-службы. Отмечается, что республика ограничится переговорами в рамках действующего договора с «Газпромом».

Ранее министр энергетики Болгарии Розен Христов говорил о том, что Болгария готова возобновить переговоры с «Газпромом» по закупке российского газа, однако хочет изменить схему оплаты. Об этом также упоминалось в статье, опубликованной порталом Dir.bg. Там подчеркивалось, что власти страны оправданно беспокоятся за оплату российского газа рублем, так как в последняя время это делают с помощью специальным счетов в «Газпромбанке», соответственно в схеме появляется посредник, что усложняет всю процедуру выплаты.

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Болгария не будет обсуждать с «Газпромом» новый договор. Об этом заявил вице-премьер страны Христо Алексиев. «Техническое правительство не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с „Газпромом“», — передает ТАСС сообщение правительственной пресс-службы. Отмечается, что республика ограничится переговорами в рамках действующего договора с «Газпромом». Ранее министр энергетики Болгарии Розен Христов говорил о том, что Болгария готова возобновить переговоры с «Газпромом» по закупке российского газа, однако хочет изменить схему оплаты. Об этом также упоминалось в статье, опубликованной порталом Dir.bg. Там подчеркивалось, что власти страны оправданно беспокоятся за оплату российского газа рублем, так как в последняя время это делают с помощью специальным счетов в «Газпромбанке», соответственно в схеме появляется посредник, что усложняет всю процедуру выплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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