Болгария отказалась от переговоров с «Газпромом» о новом договоре

Болгария не будет обсуждать с «Газпромом» новый договор. Об этом заявил вице-премьер страны Христо Алексиев.
«Техническое правительство не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с „Газпромом“», — передает ТАСС сообщение правительственной пресс-службы. Отмечается, что республика ограничится переговорами в рамках действующего договора с «Газпромом».
Ранее министр энергетики Болгарии Розен Христов говорил о том, что Болгария готова возобновить переговоры с «Газпромом» по закупке российского газа, однако хочет изменить схему оплаты. Об этом также упоминалось в статье, опубликованной порталом Dir.bg. Там подчеркивалось, что власти страны оправданно беспокоятся за оплату российского газа рублем, так как в последняя время это делают с помощью специальным счетов в «Газпромбанке», соответственно в схеме появляется посредник, что усложняет всю процедуру выплаты.
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