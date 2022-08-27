Болгария отказалась от переговоров с «Газпромом» о новом договоре

28 августа 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

Алексиев заявил об отказе обсуждать новый договор с «Газпромом» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Болгария не будет обсуждать с «Газпромом» новый договор. Об этом заявил вице-премьер страны Христо Алексиев. «Техническое правительство не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с „Газпромом“», — передает ТАСС сообщение правительственной пресс-службы. Отмечается, что республика ограничится переговорами в рамках действующего договора с «Газпромом». Ранее министр энергетики Болгарии Розен Христов говорил о том, что Болгария готова возобновить переговоры с «Газпромом» по закупке российского газа, однако хочет изменить схему оплаты. Об этом также упоминалось в статье, опубликованной порталом Dir.bg. Там подчеркивалось, что власти страны оправданно беспокоятся за оплату российского газа рублем, так как в последняя время это делают с помощью специальным счетов в «Газпромбанке», соответственно в схеме появляется посредник, что усложняет всю процедуру выплаты.

Болгария не будет обсуждать с «Газпромом» новый договор. Об этом заявил вице-премьер страны Христо Алексиев. «Техническое правительство не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с „Газпромом“», — передает ТАСС сообщение правительственной пресс-службы. Отмечается, что республика ограничится переговорами в рамках действующего договора с «Газпромом». Ранее министр энергетики Болгарии Розен Христов говорил о том, что Болгария готова возобновить переговоры с «Газпромом» по закупке российского газа, однако хочет изменить схему оплаты. Об этом также упоминалось в статье, опубликованной порталом Dir.bg. Там подчеркивалось, что власти страны оправданно беспокоятся за оплату российского газа рублем, так как в последняя время это делают с помощью специальным счетов в «Газпромбанке», соответственно в схеме появляется посредник, что усложняет всю процедуру выплаты.