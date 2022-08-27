Свердловчанин на иномарке врезался в КАМАЗ и погиб. Фото

28 августа 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле свердловчанин на иномарке устроил смертельное ДТП Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель Hyundai Tucson вылетел на встречную полосу, врезался в КАМАЗ и погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля „Хендэ Туксон“ допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкновение автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля „Хендэ“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства. Авария произошла около 14 часов 28 августа возле дома 71 по улице Краснознаменной. В иномарке были два пассажира: женщина 1983 года рождения и ребенок, который в момент ДТП находился в автокресле. Пассажиры с многочисленными травмами доставлены в больницу. Водитель Hyundai имел 22-летний стаж вождения, за 2022 год трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле подросток за рулем иномарки устроил смертельное ДТП, вылетев на скорости 170 километров в час на красный сигнал светофора. Подросток ранее сбегал из дома, а накануне происшествия забрал с собой ключи от родительского Hyundai Accent. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель Hyundai Tucson вылетел на встречную полосу, врезался в КАМАЗ и погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля „Хендэ Туксон“ допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкновение автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля „Хендэ“ от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства. Авария произошла около 14 часов 28 августа возле дома 71 по улице Краснознаменной. В иномарке были два пассажира: женщина 1983 года рождения и ребенок, который в момент ДТП находился в автокресле. Пассажиры с многочисленными травмами доставлены в больницу. Водитель Hyundai имел 22-летний стаж вождения, за 2022 год трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле подросток за рулем иномарки устроил смертельное ДТП, вылетев на скорости 170 километров в час на красный сигнал светофора. Подросток ранее сбегал из дома, а накануне происшествия забрал с собой ключи от родительского Hyundai Accent.