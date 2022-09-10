Молдавия запретила авиаперелеты в Россию

10 сентября 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Молдавия запретила авиаперелеты в Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Молдавия запретила авиаперелеты в Россию и приостановило действие всех сертификатов и разрешений, ранее выданных авиационным агентам РФ. Об этом сообщает Управление гражданской авиации Республики Молдова. «В целях обеспечения авиационной безопасности <…> Управление гражданской авиации информирует прессу и пассажиров о том, что 10 сентября 2022 г. было издано оперативное распоряжение,<…> запрещающее осуществление воздушных операций в пространстве Российской Федерации национальными эксплуатантами», — говорится в сообщении. Его цитирует молдавское издание Publika.md. Также заявление о том, что авиарейсы в Россию из Молдовы официально запрещены, подтвердил вице-премьер Андрей Спыну. «То есть, все остальные полеты в том же направлении, кроме полетов в Россию, вполне безопасны. И только авиарейсы в РФ, видимо, прокляты какой-то мистической силой», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал правительство страны вместе с нынешним президентом Майей Санду уйти в отставку. Это связано с критикой в отношении РФ. Сообщалось также, что из-за санкций, российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти, пишут Дни.ру. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим западные страны начали вводить антироссийские санкции.

Молдавия запретила авиаперелеты в Россию и приостановило действие всех сертификатов и разрешений, ранее выданных авиационным агентам РФ. Об этом сообщает Управление гражданской авиации Республики Молдова. «В целях обеспечения авиационной безопасности <…> Управление гражданской авиации информирует прессу и пассажиров о том, что 10 сентября 2022 г. было издано оперативное распоряжение,<…> запрещающее осуществление воздушных операций в пространстве Российской Федерации национальными эксплуатантами», — говорится в сообщении. Его цитирует молдавское издание Publika.md. Также заявление о том, что авиарейсы в Россию из Молдовы официально запрещены, подтвердил вице-премьер Андрей Спыну. «То есть, все остальные полеты в том же направлении, кроме полетов в Россию, вполне безопасны. И только авиарейсы в РФ, видимо, прокляты какой-то мистической силой», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал правительство страны вместе с нынешним президентом Майей Санду уйти в отставку. Это связано с критикой в отношении РФ. Сообщалось также, что из-за санкций, российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти, пишут Дни.ру. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим западные страны начали вводить антироссийские санкции.