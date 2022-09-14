В автофедерации отреагировали на скандал с гонщиком Карякиным, поддержавшим СВО

РАФ: мы знаем, что российских гонщиков заставляют оказаться от поддержки СВО

Российских гонщиков заставляют отказаться от поддержки спецоперации РФ на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Российской автомобильной федерации в курсе ситуации с отечественными гонщиками, которых не допускают на ралли-марафон «Дакар» без письменного отказа от поддержки специальной военной операции РФ на Украине. Представители РАФ оказывают помощь гонщикам, рассказала пресс-секретарь федерации Мария Мельникова.

«РАФ следит за ситуацией с российскими гонщиками не только на „Дакаре“, а отслеживает всю ситуацию на международной арене. Федерация оказывает всяческую помощь, но есть определенные моменты, связанные с принятыми еще в марте решениями», — рассказала Мельникова «Матч ТВ», комментируя ситуацию с уральским гонщиком Сергеем Карякиным. Он отказался подписывать бумаги от организаторов ралли-марафона «Дакар».

Сейчас у спортсменов есть два варианта, чтобы участвовать в международных соревнованиях: подписать бумагу с отказом поддерживать спецоперацию или получить открепление от РАФ и выступать под флагом другого государства. «В России есть люди с двумя паспортами, и они в праве воспользоваться вторым паспортом для продолжения выступлений. Для них это средство существования», — добавила Мельникова.

«Дакар-2023» пройдет с 31 декабря по 15 января 2023 года. Уроженец Екатеринбурга Карякин на протяжении нескольких лет участвует в заездах. В 2017 году он одержал победу в зачете квадроциклов, а в 2020-м завоевал «серебро» в классе Т3. Осенью 2021-го Карякин был избран депутатом заксобрания Свердловской области от «Единой России».