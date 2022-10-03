Власти Белгородской области опровергли отставку военкома Грицая

В правительстве Белгородской области опровергли информацию об увольнении руководителя регионального военкомата Валерия Грицая. Там уточнили, что военком продолжает свою работу и участвует в заседаниях областного штаба по вопросам частичной мобилизации.
«В областном правительстве опровергли информацию появившуюся в ряде федеральных и региональных telegram-каналов о том, что руководителя областного военкомата Валерия Грицая уволили. Военком на месте и продолжает свою работу», — сообщает канал Fonar.tv со ссылкой на правительство Белгородской области.
Ранее в СМИ распространилась информация, что Грицай был отправлен в отставку. Якобы это произошло из-за связей военкома с киевскими властями.
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