Власти Белгородской области опровергли отставку военкома Грицая

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День пограничника. Курган, фуражка, пограничник
Валерий Грицай продолжает свою работу (архивное фото) Фото:

В правительстве Белгородской области опровергли информацию об увольнении руководителя регионального военкомата Валерия Грицая. Там уточнили, что военком продолжает свою работу и участвует в заседаниях областного штаба по вопросам частичной мобилизации.

«В областном правительстве опровергли информацию появившуюся в ряде федеральных и региональных telegram-каналов о том, что руководителя областного военкомата Валерия Грицая уволили. Военком на месте и продолжает свою работу», — сообщает канал Fonar.tv со ссылкой на правительство Белгородской области.

Ранее в СМИ распространилась информация, что Грицай был отправлен в отставку. Якобы это произошло из-за связей военкома с киевскими властями.

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В правительстве Белгородской области опровергли информацию об увольнении руководителя регионального военкомата Валерия Грицая. Там уточнили, что военком продолжает свою работу и участвует в заседаниях областного штаба по вопросам частичной мобилизации. «В областном правительстве опровергли информацию появившуюся в ряде федеральных и региональных telegram-каналов о том, что руководителя областного военкомата Валерия Грицая уволили. Военком на месте и продолжает свою работу», — сообщает канал Fonar.tv со ссылкой на правительство Белгородской области. Ранее в СМИ распространилась информация, что Грицай был отправлен в отставку. Якобы это произошло из-за связей военкома с киевскими властями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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