Власти Белгородской области опровергли отставку военкома Грицая

03 октября 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Валерий Грицай продолжает свою работу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве Белгородской области опровергли информацию об увольнении руководителя регионального военкомата Валерия Грицая. Там уточнили, что военком продолжает свою работу и участвует в заседаниях областного штаба по вопросам частичной мобилизации. «В областном правительстве опровергли информацию появившуюся в ряде федеральных и региональных telegram-каналов о том, что руководителя областного военкомата Валерия Грицая уволили. Военком на месте и продолжает свою работу», — сообщает канал Fonar.tv со ссылкой на правительство Белгородской области. Ранее в СМИ распространилась информация, что Грицай был отправлен в отставку. Якобы это произошло из-за связей военкома с киевскими властями.

В правительстве Белгородской области опровергли информацию об увольнении руководителя регионального военкомата Валерия Грицая. Там уточнили, что военком продолжает свою работу и участвует в заседаниях областного штаба по вопросам частичной мобилизации. «В областном правительстве опровергли информацию появившуюся в ряде федеральных и региональных telegram-каналов о том, что руководителя областного военкомата Валерия Грицая уволили. Военком на месте и продолжает свою работу», — сообщает канал Fonar.tv со ссылкой на правительство Белгородской области. Ранее в СМИ распространилась информация, что Грицай был отправлен в отставку. Якобы это произошло из-за связей военкома с киевскими властями.