Комиссар ЕС: Украина не может вступить в НАТО до конца конфликта с Россией

06 октября 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Украину не примут в состав НАТО до конца конфликта с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет вступить в состав НАТО (Организация Североатлантического договора) из-за продолжающейся спецоперации на Украине. Об этом сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Терри Брентон в эфире телеканала BFM. «[Президент Украины Владимир] Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», — заявил еврокомиссар. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку о вступлении в НАТО. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом». Президенты девяти стран Европы заявили, что поддерживают членство Украины в НАТО. Однако президент Болгарии Румен Радев выступил против принятия Украины в НАТО в нынешней ситуации.

Украина не сможет вступить в состав НАТО (Организация Североатлантического договора) из-за продолжающейся спецоперации на Украине. Об этом сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Терри Брентон в эфире телеканала BFM. «[Президент Украины Владимир] Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», — заявил еврокомиссар. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку о вступлении в НАТО. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом». Президенты девяти стран Европы заявили, что поддерживают членство Украины в НАТО. Однако президент Болгарии Румен Радев выступил против принятия Украины в НАТО в нынешней ситуации.