Комиссар ЕС: Украина не может вступить в НАТО до конца конфликта с Россией

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украину не примут в состав НАТО до конца конфликта с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не сможет вступить в состав НАТО (Организация Североатлантического договора) из-за продолжающейся спецоперации на Украине. Об этом сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Терри Брентон в эфире телеканала BFM.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», — заявил еврокомиссар.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку о вступлении в НАТО. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом». Президенты девяти стран Европы заявили, что поддерживают членство Украины в НАТО. Однако президент Болгарии Румен Радев выступил против принятия Украины в НАТО в нынешней ситуации.

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Украина не сможет вступить в состав НАТО (Организация Североатлантического договора) из-за продолжающейся спецоперации на Украине. Об этом сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Терри Брентон в эфире телеканала BFM. «[Президент Украины Владимир] Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», — заявил еврокомиссар. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку о вступлении в НАТО. По словам Зеленского, это решение является «определяющим шагом». Президенты девяти стран Европы заявили, что поддерживают членство Украины в НАТО. Однако президент Болгарии Румен Радев выступил против принятия Украины в НАТО в нынешней ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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