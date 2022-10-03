Болгария выступила против принятия Украины в НАТО

03 октября 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Румен Радев отказался поддерживать идею принятия Украины в члены НАТО Фото: Василий Заболотных © URA.RU Президент Болгарии Румен Радев выступил против принятия Украины в НАТО в нынешней ситуации, несмотря на декларацию ряда стран Восточной и Центральной Европы в поддержку ускоренного принятия Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в ответ на вопросы журналистов. «Болгария является частью декларации встречи в верхах НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно присоединения Украины в будущем, но эта декларация была принята в совершенно иной среде безопасности. Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в альянсе обсуждалось в рамках полного состава Североатлантического совета и не вело к риску прямого вовлечения стран НАТО в вооруженный конфликт», — приводит цитату из сообщения пресс-службы болгарское информационное агентство Blitz. Глава Болгарии отказался подписываться под полным тексом декларации относительно членства Украины в НАТО. «Решение о присоединении Украины к НАТО должно быть принято только после того, как будут выработаны ясные параметры мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной, которые будут приняты этими государствами», — говорится в сообщении. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО 30 сентября, сразу после принятия освобожденных территорий в состав России, сообщает RT. Позже президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы в совместном заявлении от 2 октября заявили, что поддерживают членство Украины в НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Болгарии Румен Радев выступил против принятия Украины в НАТО в нынешней ситуации, несмотря на декларацию ряда стран Восточной и Центральной Европы в поддержку ускоренного принятия Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в ответ на вопросы журналистов. «Болгария является частью декларации встречи в верхах НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно присоединения Украины в будущем, но эта декларация была принята в совершенно иной среде безопасности. Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в альянсе обсуждалось в рамках полного состава Североатлантического совета и не вело к риску прямого вовлечения стран НАТО в вооруженный конфликт», — приводит цитату из сообщения пресс-службы болгарское информационное агентство Blitz. Глава Болгарии отказался подписываться под полным тексом декларации относительно членства Украины в НАТО. «Решение о присоединении Украины к НАТО должно быть принято только после того, как будут выработаны ясные параметры мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной, которые будут приняты этими государствами», — говорится в сообщении. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО 30 сентября, сразу после принятия освобожденных территорий в состав России, сообщает RT. Позже президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы в совместном заявлении от 2 октября заявили, что поддерживают членство Украины в НАТО.