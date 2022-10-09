Baza: подорвавший Крымский мост грузовик перевозил пленку из Армавира в Симферополь

09 октября 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Согласно информации издания, взрыв мог произойти 7 октября Фото: ГУ СК Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв В день взрыва водитель грузовика, взорванного на Крымском мосту, Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь. Об этом сообщает Baza. «В день взрыва Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь по заказу компании „ТЭК-34“», — пишет Baza в своем telegram-канале. Издание отмечает, что водитель мог пересечь мост еще 7 октября, однако он остановился поспать в нескольких километрах от него. Согласно документам на перевозку груза, согласованным с «ТЭК-34», Юсубов должен был перевозить 21 тонну пленки, уложенной на палеты. «Раньше водитель с „ТЭК-34“ не работал, это была его первая поездка для этой компании», — добавило Baza. 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Источник в силовых структурах сообщил РБК, что водитель грузовика, взорвавшего Крымский мост, не знал, что везет взрывчатку. По данным СК РФ, в результате взрыва погибли 3 человека. Вечером этого же дня по мосту запустили частичное автомобильное, а затем и железнодорожное движение. На данный момент железнодорожное движение по Крымскому мосту осуществляется по графику, передает RT.

В день взрыва водитель грузовика, взорванного на Крымском мосту, Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь. Об этом сообщает Baza. «В день взрыва Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь по заказу компании „ТЭК-34“», — пишет Baza в своем telegram-канале. Издание отмечает, что водитель мог пересечь мост еще 7 октября, однако он остановился поспать в нескольких километрах от него. Согласно документам на перевозку груза, согласованным с «ТЭК-34», Юсубов должен был перевозить 21 тонну пленки, уложенной на палеты. «Раньше водитель с „ТЭК-34“ не работал, это была его первая поездка для этой компании», — добавило Baza. 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Источник в силовых структурах сообщил РБК, что водитель грузовика, взорвавшего Крымский мост, не знал, что везет взрывчатку. По данным СК РФ, в результате взрыва погибли 3 человека. Вечером этого же дня по мосту запустили частичное автомобильное, а затем и железнодорожное движение. На данный момент железнодорожное движение по Крымскому мосту осуществляется по графику, передает RT.