В боях за Красный Лиман погиб свердловский доброволец. Фото

10 октября 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Мужчина отправился по доброй воле защищать Донбасс Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Доброволец из села Таушканское (Свердловская область) Сергей Быков погиб в сражении за Красный Лиман. Информацию URA.RU подтвердили в администрации города Сухого Лога. «Администрация городского округа Сухой Лог вместе с военкоматом окажут помощь в организации похорон. У Сергея Быкова остались двое детей», — пояснили в администрации. Сергей Быков был старшим из четырех сыновей. Будучи срочником, он принимал участие в первой чеченской кампании. Когда началась спецоперация, 47-летний мужчина не захотел остаться в стороне и попросился добровольцем на фронт. «В последний раз он выходил на связь 23 сентября. Был бодрый, сказал, что не будет звонить две недели, потому что уезжает на передовую», — рассказал URA.RU брат Сергея Быкова, Артем. Доброволец погиб 29 сентября: в бою за Красный Лиман сержант Быков получил тяжелое ранение в голову, от которого позже скончался в госпитале. Героя похоронят в родном селе 11 октября. Российская спецоперация идет с 24 февраля. Страны Запада и США оказывают финансовую и военную помощь украинской стороне. Так, после подрыва Крымского моста Эстония поздравила Украину с успехом. Сергей Быков погиб от смертельного ранения, полученного под Красным Лиманов Фото: соцсети

Доброволец из села Таушканское (Свердловская область) Сергей Быков погиб в сражении за Красный Лиман. Информацию URA.RU подтвердили в администрации города Сухого Лога. «Администрация городского округа Сухой Лог вместе с военкоматом окажут помощь в организации похорон. У Сергея Быкова остались двое детей», — пояснили в администрации. Сергей Быков был старшим из четырех сыновей. Будучи срочником, он принимал участие в первой чеченской кампании. Когда началась спецоперация, 47-летний мужчина не захотел остаться в стороне и попросился добровольцем на фронт. «В последний раз он выходил на связь 23 сентября. Был бодрый, сказал, что не будет звонить две недели, потому что уезжает на передовую», — рассказал URA.RU брат Сергея Быкова, Артем. Доброволец погиб 29 сентября: в бою за Красный Лиман сержант Быков получил тяжелое ранение в голову, от которого позже скончался в госпитале. Героя похоронят в родном селе 11 октября. Российская спецоперация идет с 24 февраля. Страны Запада и США оказывают финансовую и военную помощь украинской стороне. Так, после подрыва Крымского моста Эстония поздравила Украину с успехом.