В Госдуме осудили решение Евросоюза по новым регионам РФ

Слуцкий: ЕС показал свою «кривую морду» решением не признавать паспорта РФ из новых регионов

Леонид Слуцкий назвал отказ ЕС признавать паспорта России из новых регионов дискриминацией Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал отказ Евросоюза (ЕС) признавать паспорта России из новых регионов дискриминацией. По его словам, тем самым там показали «кривую морду европейской демократии».

«Решение дискриминационное по своей сути и еще раз демонстрирующее истинное лицо, точнее, кривую морду европейской демократии. Но русские люди, уверен, плевать хотели на ваше признание. Они теперь дома, в России», — написал Слуцкий в своем telegram-канале.

Референдумы о присоединении к России новых регионов прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей Донбасса, Херсона, Запорожья высказались за вхождение в состав РФ. Позже в ООН не смогли прийти к общему мнению в вопросе о признании или непризнании результатов голосования.