ВСУ провалили наступление на Херсон и сменили план захвата ЗАЭС: главное к 16 октября

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
ВСУ предприняли попытку наступления на Херсон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ провалили наступление на Херсон. Власти Украины изменили план захвата Запорожской АЭС, заявили власти региона. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 октября.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.

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ВСУ провалили наступление на Херсон. Власти Украины изменили план захвата Запорожской АЭС, заявили власти региона. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 октября. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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