ВСУ провалили наступление на Херсон и сменили план захвата ЗАЭС: главное к 16 октября

ВСУ предприняли попытку наступления на Херсон
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ провалили наступление на Херсон. Власти Украины изменили план захвата Запорожской АЭС, заявили власти региона. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 октября.
- Украинская армия провалила наступление на Херсон, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. По его словам, противник понес серьезные потери;
- Власти Украины изменили план по захвату Запорожской АЭС, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Также, по его словам, ВСУ готовятся использовать мирных жителей Запорожья как живой щит;
- ВСУ обстреляли большинство районов Донецка, один из снарядов попал в здание райадминистрации города. Также армия Украины обстреляла Белгород, в результате пострадали два человека;
- Российские военные уничтожили штурмовой отряд ВСУ возле Кировска в ДНР. Уничтожено более 20 украинских военных;
- Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение ВСУ под Артемовском в ДНР. По его словам, тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны.
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