Возле Кировска в ДНР ликвидирован украинский штурмовой отряд

Армия РФ уничтожила более 20 солдат ВСУ возле Кировска
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные уничтожили украинский штурмовой отряд возле Кировска в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
« В районе Торского лесничества сосредоточенным огнем российской артиллерии поражен штурмовой отряд ВСУ, выдвигавшейся в направлении населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и четыре бронированных автомобиля», — заявили в Минобороны РФ во время брифинга.
- На Запорожском направлении российская армия заняла лидирующие позиции в районе Нескучного. В результате было уничтожено более 40 солдат ВСУ;
- Также вооруженные силы РФ ударили по объектам военного управления и системы энергетики ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что цели были достигнуты и все объекты поражены;
- На Купянском направлении ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. В результате было уничтожено до 50 украинских военных и пять бронемашин. Армия РФ с помощью ударов ракетных войск и артиллерии пресекла попытки ВСУ формировать реку Жеребец у Стельмаховки и Макеевки в ЛНР и Ямполовки в ДНР;
- В районе населенного пункта Загрызово Харьковской области российские военные уничтожили три американские гаубицы M777. Также в Харьковской области была уничтожена переправа через реку Оскол, которые Украина использовала для выдвижения резервистов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
Спецоперация РФ на Украине проводится с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявлял целью освобождение Донбасса и демилитаризацию Украины. Ранее ВСУ предприняли попытку наступления на Херсонском направлении, но атака провалилась.
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