Стремоусов заявил о провале наступления ВСУ на Херсон

16 октября 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

ВСУ на Херсонском направлении понесли серьезные потери Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия потерпела сокрушительный разгром при попытке наступления на Херсонском направлении. Об этом сообщает замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Благодаря отлаженным действиям войск Министерства обороны Российской Федерации, под командованием Героя России, командования войсками ВДВ, генерал-полковника Михаила Теплинского, укронацисты были разбиты на Херсонском направлении», — написал Стремоусов в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ в результате провального наступления понесли серьезные потери. Ранее Стремоусов попросил граждан Херсонской области покинуть регион для того, чтобы обеспечить возможность российской армии более качественно провести зачистку от сил ВСУ. Помимо этого, сообщалось о снижении интенсивности обстрелов Херсона со стороны украинских боевиков, передает телеканал 360.

Украинская армия потерпела сокрушительный разгром при попытке наступления на Херсонском направлении. Об этом сообщает замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Благодаря отлаженным действиям войск Министерства обороны Российской Федерации, под командованием Героя России, командования войсками ВДВ, генерал-полковника Михаила Теплинского, укронацисты были разбиты на Херсонском направлении», — написал Стремоусов в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ в результате провального наступления понесли серьезные потери. Ранее Стремоусов попросил граждан Херсонской области покинуть регион для того, чтобы обеспечить возможность российской армии более качественно провести зачистку от сил ВСУ. Помимо этого, сообщалось о снижении интенсивности обстрелов Херсона со стороны украинских боевиков, передает телеканал 360.