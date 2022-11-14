Россия запретила въезд Джиму Керри

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Джиму Керри запретили въезд в Россию Фото:

Канадско-американскому актеру Джиму Керри запретили въезд в Россию. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«В ответ на продолжающуюся практику введения санкций против граждан России, <…> закрывается въезд для 100 граждан Канады», — уточняется на сайте ведомства. Среди этой сотни в список вошел известный комедийный актер канадско-американского происхождения — Джим Керри.

США и страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Санкции касаются как страны в целом, так и отдельных граждан в частности. Например, Канада ввела санкции против энергетической элиты России.

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Канадско-американскому актеру Джиму Керри запретили въезд в Россию. Об этом сообщается на сайте МИД РФ. «В ответ на продолжающуюся практику введения санкций против граждан России, <…> закрывается въезд для 100 граждан Канады», — уточняется на сайте ведомства. Среди этой сотни в список вошел известный комедийный актер канадско-американского происхождения — Джим Керри. США и страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Санкции касаются как страны в целом, так и отдельных граждан в частности. Например, Канада ввела санкции против энергетической элиты России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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