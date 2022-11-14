Россия запретила въезд Джиму Керри

Джиму Керри запретили въезд в Россию
Канадско-американскому актеру Джиму Керри запретили въезд в Россию. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
«В ответ на продолжающуюся практику введения санкций против граждан России, <…> закрывается въезд для 100 граждан Канады», — уточняется на сайте ведомства. Среди этой сотни в список вошел известный комедийный актер канадско-американского происхождения — Джим Керри.
США и страны Запада начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Санкции касаются как страны в целом, так и отдельных граждан в частности. Например, Канада ввела санкции против энергетической элиты России.
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