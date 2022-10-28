Канада ввела санкции против энергетической элиты России

Власти Канады согласовали новые санкции против 35 граждан России, а также в отношении руководства «Газпрома». Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Сегодня мы добавляем в этот список еще 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании «Газпром», — цитирует Трюдо ТАСС. Он добавил, что санкции также были направлены против шести энергетических компаний. В список физических лиц вошли заместители председателя правительства РФ Александр Новак, Денис Мантуров и другие.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что санкции против России вредят Германии, передает RT. После начала спецоперации на Украине, большинство стран Европы ввело против России множество санкций. Евросоюзом было заморожено российских активов на сумму 17,5 миллиардов евро.
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Власти Канады согласовали новые санкции против 35 граждан России, а также в отношении руководства «Газпрома». Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Сегодня мы добавляем в этот список еще 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании «Газпром», — цитирует Трюдо ТАСС. Он добавил, что санкции также были направлены против шести энергетических компаний. В список физических лиц вошли заместители председателя правительства РФ Александр Новак, Денис Мантуров и другие. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что санкции против России вредят Германии, передает RT. После начала спецоперации на Украине, большинство стран Европы ввело против России множество санкций. Евросоюзом было заморожено российских активов на сумму 17,5 миллиардов евро.