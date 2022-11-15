РИА Новости: американцы не пострадают от возможного ядерного взрыва в Европе

Здоровью американцев ничего не грозит при возможном ядерном взрыве в Европе. Об этом заявил глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
«Хотя США выразили обеспокоенность тем, что Россия бряцает оружием, мы не ожидаем, что ядерный взрыв в Европе будет иметь какие-либо прямые последствия для здоровья на родине», — отметил он, выступая перед комитетом палаты представителей по нацбезопасности, передает РИА Новости. При этом он сказал, что вероятность крупномасштабной радиологической и ядерной атаки на территории страны крайне мала.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Здоровью американцев ничего не грозит при возможном ядерном взрыве в Европе. Об этом заявил глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. «Хотя США выразили обеспокоенность тем, что Россия бряцает оружием, мы не ожидаем, что ядерный взрыв в Европе будет иметь какие-либо прямые последствия для здоровья на родине», — отметил он, выступая перед комитетом палаты представителей по нацбезопасности, передает РИА Новости. При этом он сказал, что вероятность крупномасштабной радиологической и ядерной атаки на территории страны крайне мала. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и применит его только при защите собственного суверенитета. Он подчеркнул, что Москва привержена позиции ограничения распространения военных ядерных технологий. По его словам, в ядерном ударе нет ни политического, ни военного смысла. Генерал армии запаса Владимир Болдырев в разговоре с URA.RU подтвердил, что Россия может применить ядерное оружие только в случае ответного удара, когда государству будет грозить уничтожение.