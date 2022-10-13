Генерал Болдырев: Россия не будет применять ядерное оружие в ходе спецоперации

Генерал запаса Болдырев: Россия не будет применять ядерное оружие в ходе спецоперации

13 октября 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

У России нет военной необходимости прибегать к ядерному оружию в ходе спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не будет применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, поскольку его использование может быть только ответом на ядерные удары других стран, когда государству будет угрожать уничтожение. Об этом в разговоре с URA.RU заявил российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в угрозах ядерным оружием. При этом сам Зеленский заявлял, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал всем странам мира обратить внимание на требования украинского президента. «На эти заявления, на все их фейки отвечать аргументировано и четче. Мы уже неоднократно повторяли в каких случаях будет применяться ядерное оружие. Только если в ответ на применение ядерного оружия или перед нашим государством возникнет угроза уничтожения. Ни того, ни другого нет. А в ходе спецоперации, Россия применять ядерное оружие не будет», — сказал Владимир Болдырев. По словам собеседника агентства, у России нет военной необходимости пользоваться ядерным потенциалом в ходе спецоперации. «Я абсолютно уверен, что ядерное оружие применятся не будет. К этому нет никакой необходимости. Управимся и обычным оружием. Зеленский говорит об этом, потому что ему надо что-то раздувать», — добавил он. «Это ядерное оружие, которое влечет за собой массовую гибель и жертвы. Это безумие, такое обсуждать», — заключил Болдырев. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.

Россия не будет применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, поскольку его использование может быть только ответом на ядерные удары других стран, когда государству будет угрожать уничтожение. Об этом в разговоре с URA.RU заявил российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в угрозах ядерным оружием. При этом сам Зеленский заявлял, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал всем странам мира обратить внимание на требования украинского президента. «На эти заявления, на все их фейки отвечать аргументировано и четче. Мы уже неоднократно повторяли в каких случаях будет применяться ядерное оружие. Только если в ответ на применение ядерного оружия или перед нашим государством возникнет угроза уничтожения. Ни того, ни другого нет. А в ходе спецоперации, Россия применять ядерное оружие не будет», — сказал Владимир Болдырев. По словам собеседника агентства, у России нет военной необходимости пользоваться ядерным потенциалом в ходе спецоперации. «Я абсолютно уверен, что ядерное оружие применятся не будет. К этому нет никакой необходимости. Управимся и обычным оружием. Зеленский говорит об этом, потому что ему надо что-то раздувать», — добавил он. «Это ядерное оружие, которое влечет за собой массовую гибель и жертвы. Это безумие, такое обсуждать», — заключил Болдырев. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.