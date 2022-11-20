Суд оправдал трех офицеров авиации ФСБ, подозреваемых в крупной афере

Второй Западный окружной военный суд в Москве оправдал трех офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ. Полковника Юрия Кравченко, подполковника Артема Сохина и майора Сергея Романова обвиняли в мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
Суд принял решение, что событие преступления отсутствует, передает «Коммерсант». Офицеров и предпринимателя из Ставрополя Вазгена Бабаханяна освободили в зале суда. За ними признано право на реабилитацию.
Ранее сообщалось об аресте офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ. По версии следствия, они похитили около 64 млн руб. при заключении контрактов с небольшой фирмой из Ставрополя, занимавшейся поставками сборно-разборных складских комплексов.
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Второй Западный окружной военный суд в Москве оправдал трех офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ. Полковника Юрия Кравченко, подполковника Артема Сохина и майора Сергея Романова обвиняли в мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд принял решение, что событие преступления отсутствует, передает «Коммерсант». Офицеров и предпринимателя из Ставрополя Вазгена Бабаханяна освободили в зале суда. За ними признано право на реабилитацию. Приговор вынес судья Даниил Логачев. Слушания длились полгода. Ранее сообщалось об аресте офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ. По версии следствия, они похитили около 64 млн руб. при заключении контрактов с небольшой фирмой из Ставрополя, занимавшейся поставками сборно-разборных складских комплексов.