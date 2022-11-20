20 ноября 2022

Суд оправдал трех офицеров авиации ФСБ, подозреваемых в крупной афере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, фссп, зал суда, суд, конвой
Офицеров освободили в зале суда Фото:

Второй Западный окружной военный суд в Москве оправдал трех офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ. Полковника Юрия Кравченко, подполковника Артема Сохина и майора Сергея Романова обвиняли в мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд принял решение, что событие преступления отсутствует, передает «Коммерсант». Офицеров и предпринимателя из Ставрополя Вазгена Бабаханяна освободили в зале суда. За ними признано право на реабилитацию.

Приговор вынес судья Даниил Логачев. Слушания длились полгода.

Ранее сообщалось об аресте офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ. По версии следствия, они похитили около 64 млн руб. при заключении контрактов с небольшой фирмой из Ставрополя, занимавшейся поставками сборно-разборных складских комплексов.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Второй Западный окружной военный суд в Москве оправдал трех офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ. Полковника Юрия Кравченко, подполковника Артема Сохина и майора Сергея Романова обвиняли в мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Суд принял решение, что событие преступления отсутствует, передает «Коммерсант». Офицеров и предпринимателя из Ставрополя Вазгена Бабаханяна освободили в зале суда. За ними признано право на реабилитацию. Приговор вынес судья Даниил Логачев. Слушания длились полгода. Ранее сообщалось об аресте офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ. По версии следствия, они похитили около 64 млн руб. при заключении контрактов с небольшой фирмой из Ставрополя, занимавшейся поставками сборно-разборных складских комплексов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...