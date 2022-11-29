РИАН: армия Россия применяет на Украине пикирующие беспилотники

30 ноября 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

ВС РФ применяют на Украине пикирующие беспилотники для поражения украинских танков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие РФ в ходе спецоперации на Украине применяют пикирующие беспилотники. Такой метод повышает эффективность поражения, в том числе украинских танков. «В зоне проведения специальной военной операции российскими военными применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, что повышает эффективность уничтожения украинской бронетехники», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник. По словам собеседника агентства, в первую очередь поражению подвергаются украинские танки. Ранее член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в беседе с URA.RU заявил, что Вооруженные силы РФ должны усиленно и стабильно бить по критическим объектам инфраструктуры Украины. По его словам, также удары должны наноситься по каналам поставок западного вооружения. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.

Военнослужащие РФ в ходе спецоперации на Украине применяют пикирующие беспилотники. Такой метод повышает эффективность поражения, в том числе украинских танков. «В зоне проведения специальной военной операции российскими военными применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, что повышает эффективность уничтожения украинской бронетехники», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник. По словам собеседника агентства, в первую очередь поражению подвергаются украинские танки. Ранее член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в беседе с URA.RU заявил, что Вооруженные силы РФ должны усиленно и стабильно бить по критическим объектам инфраструктуры Украины. По его словам, также удары должны наноситься по каналам поставок западного вооружения. Спецоперация России на Украине проходит вынужденно. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.