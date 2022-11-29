Приставы предупредили свердловчан о новом виде мошенничества

Мошенники начали рассылать свердловчанам письма с требованием погасить задолженность. Человеку предлагают перейти по ссылке на сайт и ввести данные карты, рассказали URA.RU в УФССП по Свердловской области.
«Поступает информация о том, что „мошенники от имени якобы федеральной службы судебных приставов начали рассылать письма с требованием погасить задолженность“. Злоумышленники грозятся внести гражданина „в федеральный реестр недобросовестных плательщиков“, а также заблокировать его счета и карты», — рассказывают приставы.
Также в письме предлагают перейти по ссылке и указать на сайте данные своей карты, чтобы погасить задолженность. В ведомстве отмечают, что никогда не уведомляют должников по электронной почте. Узнать о задолженности можно на официальном сайте УФССП по Свердловской области, а также через личный кабинет на сайте Госуслуги.
Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбурге 70-летняя женщина, пытаясь вылечить сына от алкоголизма, обратилась за помощью к «экстрасенсу». Мошенник в течение десяти месяцев брал у пенсионерки деньги под разными предлогами. В итоге женщина отдала злоумышленнику более трех миллионов рублей.
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