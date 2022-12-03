Bloomberg: Запад столкнется с проблемами из-за введения потолка цен на российскую нефть

03 декабря 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

На нефтяном рынке может наступить многонедельное затишье, пишет Bloomberg Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введение Западом потолка цен на нефть может привести к затишью на нефтяном рынке, так как некоторые покупатели будут до последнего выжидать выгодный момент для принятия товара. Такое мнение выразил аналитик нефтяного рынка в Rapidan Energy Group Хантер Корнфайнд. «Может наступить многонедельное затишье, когда некоторые покупатели не захотят принимать товар, выжидая и наблюдая», — цитирует Хантера Корнфайнда агентство Bloomberg. Также отмечается, что посредники будут ощущать высокий риск в связи с чем до последнего не будут принимать участие в торгах, что также станет серьезной проблемой. Ранее на фоне введения странами G7 потолка цен на нефть в Японии стали опасаться возможного скачка цен на этот вид энергоресурсов. Специалист в нефтегазовой отрасли Ирина Слав выразила мнение, что введение потолка не скажется негативно на России, а даже наоборот позволит ей заработать еще больше, передает телеканал 360.

Введение Западом потолка цен на нефть может привести к затишью на нефтяном рынке, так как некоторые покупатели будут до последнего выжидать выгодный момент для принятия товара. Такое мнение выразил аналитик нефтяного рынка в Rapidan Energy Group Хантер Корнфайнд. «Может наступить многонедельное затишье, когда некоторые покупатели не захотят принимать товар, выжидая и наблюдая», — цитирует Хантера Корнфайнда агентство Bloomberg. Также отмечается, что посредники будут ощущать высокий риск в связи с чем до последнего не будут принимать участие в торгах, что также станет серьезной проблемой. Ранее на фоне введения странами G7 потолка цен на нефть в Японии стали опасаться возможного скачка цен на этот вид энергоресурсов. Специалист в нефтегазовой отрасли Ирина Слав выразила мнение, что введение потолка не скажется негативно на России, а даже наоборот позволит ей заработать еще больше, передает телеканал 360.