Bloomberg: Запад столкнется с проблемами из-за введения потолка цен на российскую нефть

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На нефтяном рынке может наступить многонедельное затишье, пишет Bloomberg Фото:
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Введение Западом потолка цен на нефть может привести к затишью на нефтяном рынке, так как некоторые покупатели будут до последнего выжидать выгодный момент для принятия товара. Такое мнение выразил аналитик нефтяного рынка в Rapidan Energy Group Хантер Корнфайнд.

«Может наступить многонедельное затишье, когда некоторые покупатели не захотят принимать товар, выжидая и наблюдая», — цитирует Хантера Корнфайнда агентство Bloomberg. Также отмечается, что посредники будут ощущать высокий риск в связи с чем до последнего не будут принимать участие в торгах, что также станет серьезной проблемой.

Ранее на фоне введения странами G7 потолка цен на нефть в Японии стали опасаться возможного скачка цен на этот вид энергоресурсов. Специалист в нефтегазовой отрасли Ирина Слав выразила мнение, что введение потолка не скажется негативно на России, а даже наоборот позволит ей заработать еще больше, передает телеканал 360.

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Введение Западом потолка цен на нефть может привести к затишью на нефтяном рынке, так как некоторые покупатели будут до последнего выжидать выгодный момент для принятия товара. Такое мнение выразил аналитик нефтяного рынка в Rapidan Energy Group Хантер Корнфайнд. «Может наступить многонедельное затишье, когда некоторые покупатели не захотят принимать товар, выжидая и наблюдая», — цитирует Хантера Корнфайнда агентство Bloomberg. Также отмечается, что посредники будут ощущать высокий риск в связи с чем до последнего не будут принимать участие в торгах, что также станет серьезной проблемой. Ранее на фоне введения странами G7 потолка цен на нефть в Японии стали опасаться возможного скачка цен на этот вид энергоресурсов. Специалист в нефтегазовой отрасли Ирина Слав выразила мнение, что введение потолка не скажется негативно на России, а даже наоборот позволит ей заработать еще больше, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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