Белый дом заявил об освобождении американца из «русского плена»

14 декабря 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

На Украине заявили, что обменялись пленными с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США вернулся один человек в результате обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Я могу подтвердить, что гражданин США был передан. Мы, безусловно, приветствуем эту новость. Но из соображений конфиденциальности я не могу приводить подробности об этом человеке», — сказал Кирби во время брифинга, передает ТАСС. Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала о возвращении из украинского плена 104 человек. В Офисе президента Украины заявили, что обменялись пленными с РФ и вернули 64 военных. Американская газета The Washington Post сообщила об освобождении из плена американца Суэди Мурекези, который воевал на стороне ВСУ. По информации издания, он жил на Украине с 2018 года.

В США вернулся один человек в результате обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Я могу подтвердить, что гражданин США был передан. Мы, безусловно, приветствуем эту новость. Но из соображений конфиденциальности я не могу приводить подробности об этом человеке», — сказал Кирби во время брифинга, передает ТАСС. Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала о возвращении из украинского плена 104 человек. В Офисе президента Украины заявили, что обменялись пленными с РФ и вернули 64 военных. Американская газета The Washington Post сообщила об освобождении из плена американца Суэди Мурекези, который воевал на стороне ВСУ. По информации издания, он жил на Украине с 2018 года.