Белый дом заявил об освобождении американца из «русского плена»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
На Украине заявили, что обменялись пленными с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США вернулся один человек в результате обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Я могу подтвердить, что гражданин США был передан. Мы, безусловно, приветствуем эту новость. Но из соображений конфиденциальности я не могу приводить подробности об этом человеке», — сказал Кирби во время брифинга, передает ТАСС.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала о возвращении из украинского плена 104 человек. В Офисе президента Украины заявили, что обменялись пленными с РФ и вернули 64 военных. Американская газета The Washington Post сообщила об освобождении из плена американца Суэди Мурекези, который воевал на стороне ВСУ. По информации издания, он жил на Украине с 2018 года.

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В США вернулся один человек в результате обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Я могу подтвердить, что гражданин США был передан. Мы, безусловно, приветствуем эту новость. Но из соображений конфиденциальности я не могу приводить подробности об этом человеке», — сказал Кирби во время брифинга, передает ТАСС. Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала о возвращении из украинского плена 104 человек. В Офисе президента Украины заявили, что обменялись пленными с РФ и вернули 64 военных. Американская газета The Washington Post сообщила об освобождении из плена американца Суэди Мурекези, который воевал на стороне ВСУ. По информации издания, он жил на Украине с 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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