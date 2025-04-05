FT: «торговая война» Трампа заденет любителей пива

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Американские импортеры европейского и мексиканского пива могут столкнуться с резким ростом затрат
Американские импортеры европейского и мексиканского пива могут столкнуться с резким ростом затрат Фото:

Введение администрацией президента Штатов Дональда Трампа 25-процентной пошлины на импорт пива может стать причиной утраты до 100 тысяч рабочих мест, а также закрытия пивоваренных предприятий в Европе. Об этом сообщает Financial Times.

«Пивовары предупредили, что 25-процентный тариф на импорт пива в США может привести к потере 100 000 рабочих мест и закрытию пивоваренных заводов в Европе, поскольку они призвали Европейскую комиссию защитить их от налога», — передает FT со ссылкой на оценку торговой ассоциации Brewers of Europe. В ЕС ждут ответных шагов от Брюсселя, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в торговле.

Американские импортеры европейского и мексиканского пива, включая популярные бренды вроде Heineken и Corona, теперь столкнутся с резким ростом затрат. При этом до сих пор остается неясным, распространяется ли пошлина на все виды пива или только на продукцию в алюминиевых банках.

В 2024 году экспорт европейского пива в США достиг 870 миллионов евро. Аналитики предупреждают, что особенно сильно пострадают мексиканские производители: до 85% продаж Constellation Brands, выпускающей Corona и Modelo, зависят от американского рынка. Heineken, чья доля экспорта в США меньше, также может ощутить последствия.

Введение 25-процентной пошлины на импорт пива в США является частью продолжающейся торговой напряженности между США и Европейским союзом. Ранее президент Дональд Трамп угрожал ввести высокие пошлины на европейские спиртные напитки в ответ на налоговую политику ЕС, направленную против американского виски. Это последнее решение может усугубить ситуацию, учитывая уже существующие тарифы на сталь и алюминий и контрмеры ЕС.

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Введение администрацией президента Штатов Дональда Трампа 25-процентной пошлины на импорт пива может стать причиной утраты до 100 тысяч рабочих мест, а также закрытия пивоваренных предприятий в Европе. Об этом сообщает Financial Times. «Пивовары предупредили, что 25-процентный тариф на импорт пива в США может привести к потере 100 000 рабочих мест и закрытию пивоваренных заводов в Европе, поскольку они призвали Европейскую комиссию защитить их от налога», — передает FT со ссылкой на оценку торговой ассоциации Brewers of Europe. В ЕС ждут ответных шагов от Брюсселя, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в торговле. Американские импортеры европейского и мексиканского пива, включая популярные бренды вроде Heineken и Corona, теперь столкнутся с резким ростом затрат. При этом до сих пор остается неясным, распространяется ли пошлина на все виды пива или только на продукцию в алюминиевых банках. В 2024 году экспорт европейского пива в США достиг 870 миллионов евро. Аналитики предупреждают, что особенно сильно пострадают мексиканские производители: до 85% продаж Constellation Brands, выпускающей Corona и Modelo, зависят от американского рынка. Heineken, чья доля экспорта в США меньше, также может ощутить последствия. Введение 25-процентной пошлины на импорт пива в США является частью продолжающейся торговой напряженности между США и Европейским союзом. Ранее президент Дональд Трамп угрожал ввести высокие пошлины на европейские спиртные напитки в ответ на налоговую политику ЕС, направленную против американского виски. Это последнее решение может усугубить ситуацию, учитывая уже существующие тарифы на сталь и алюминий и контрмеры ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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