В Красноярском крае без света остались 90 населенных пунктов

Ураган, бушующий в Красноярском крае, оставил без электроснабжения свыше 90 населенных пунктов в центральных и южных районах. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«По информации Центра ГО и ЧС, по данным на 12:00 5 апреля под отключение электроэнергии попало 94 населённых пункта», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале.
По информации, предоставленной Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю, в настоящее время идет процесс ликвидации свыше двадцати ландшафтных пожаров. В городе Минусинск удалось предотвратить дальнейшее распространение огня, благодаря чему жилые здания остались невредимы. В то же время, в селе Каптырево Шушенского района пламя охватило три жилых и три нежилых строения.
Мощные ураганы начались в регионах Сибири утром 5 апреля. Ветер сдувает крыши домов, автобусные остановки, раздувает пожары.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.