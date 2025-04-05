В Красноярском крае без света остались 90 населенных пунктов

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В Красноярском крае без света остались свыше 90 населенных пунктов
В Красноярском крае без света остались свыше 90 населенных пунктов Фото:
новость из сюжета
Сибирские регионы страдают из-за ураганов

Ураган, бушующий в Красноярском крае, оставил без электроснабжения свыше 90 населенных пунктов в центральных и южных районах. Об этом сообщили в  пресс-службе главы региона. 

«По информации Центра ГО и ЧС, по данным на 12:00 5 апреля под отключение электроэнергии попало 94 населённых пункта», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале. 

По информации, предоставленной Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю, в настоящее время идет процесс ликвидации свыше двадцати ландшафтных пожаров. В городе Минусинск удалось предотвратить дальнейшее распространение огня, благодаря чему жилые здания остались невредимы. В то же время, в селе Каптырево Шушенского района пламя охватило три жилых и три нежилых строения.

Мощные ураганы начались в регионах Сибири утром 5 апреля. Ветер сдувает крыши домов, автобусные остановки, раздувает пожары.

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Ураган, бушующий в Красноярском крае, оставил без электроснабжения свыше 90 населенных пунктов в центральных и южных районах. Об этом сообщили в  пресс-службе главы региона.  «По информации Центра ГО и ЧС, по данным на 12:00 5 апреля под отключение электроэнергии попало 94 населённых пункта», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале.  По информации, предоставленной Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю, в настоящее время идет процесс ликвидации свыше двадцати ландшафтных пожаров. В городе Минусинск удалось предотвратить дальнейшее распространение огня, благодаря чему жилые здания остались невредимы. В то же время, в селе Каптырево Шушенского района пламя охватило три жилых и три нежилых строения. Мощные ураганы начались в регионах Сибири утром 5 апреля. Ветер сдувает крыши домов, автобусные остановки, раздувает пожары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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