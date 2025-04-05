Пассажиры Red Wings спят на полу, ожидая рейс в Ереван

Пассажиры авиакомпании Red Wings уже почти сутки не могут вылететь из Сочи в Ереван из-за переноса рейса, вызванного плохими погодными условиями. По данным telegram-канала «Осторожно, новости», рейс, который должен был отправиться 4 апреля в 16:20, неоднократно переносился из-за тумана. Многие пассажиры вынуждены ждать в аэропорту на полу из-за переполненности терминала и отелей.
«Пассажиры авиакомпании Red Wings почти сутки не могут вылететь из Сочи в Ереван. По их словам, ждать приходится на полу из-за переполненного аэропорта и отелей», — сообщил telegram-канал. Там же уточнили, что их рейс в Ереван должен был вылететь 4 апреля в 16:20, но был отложен из-за плотного тумана.
С момента объявления задержки, информация о времени вылета неоднократно корректировалась. Спустя восемь часов ожидания пассажирам были предоставлены номера в отеле для временного размещения. Однако через два часа после размещения в отеле пассажирам сказали вернуться в аэропорт, но самолет опять не вылетел.
По словам людей, в Red Wings заявили, что смогут снова заселить в отель только через восемь часов, пассажирам пришлось самостоятельно оплачивать ночлег. Авиакомпания обещает осуществить вылет 5 апреля в 15:30, но пассажиры сомневаются, что он состоится, поскольку их самолет до сих пор не прибыл из Тбилиси.
URA.RU направило запрос в Red Wings. Ответ на него ожидается.
Согласно данным СМИ, в городе густой туман, который, ожидалось, что он продержится до 4 апреля. В вечерние часы 3 апреля из-за ограниченной видимости несколько рейсов были перенаправлены на альтернативные аэропорты. Также 4 числа в Сочи почти на 15 часов задержался компании «Победа».
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