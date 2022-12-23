RT поздравил европейцев с Рождеством сказкой о хомячке. Видео

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Рождественская ярмарка в Историческом сквере. Екатеринбург, рождество, ярмарка, рождественская ярмарка, новогоднее украшение, нг
RT рассказал европейцам рождественскую сказку Фото:

RT представил видеоролик со «сказкой о хомячке», в котором поздравил европейцев с Рождеством. Видео опубликовано на сайте издания.

«RT пожелал европейцам счастливого „русофобского“ Рождества», — сообщает издание. Ролик рассказывает историю европейский семьи, которая использует хомяка для производства электроэнергии. Видео заканчивается сценой следующего Рождества — главе семейства подают суп с хомяком.

После начала специальной военной операции на Украине европейские страны начали вводить антироссийские санкции. В том числе санкции коснулись российского газа: государства предпринимают попытки отказа от энергоресурсов из России. Дефицит газа и электроэнергии сильно сказывается на жизни европейских граждан. Ранее европейский политолог, председатель организации «Евро-Русь» Крис Роман предрек, что жители стран Евросоюза погрязнут в долгах и начнут отказываться от еды.

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RT представил видеоролик со «сказкой о хомячке», в котором поздравил европейцев с Рождеством. Видео опубликовано на сайте издания. «RT пожелал европейцам счастливого „русофобского“ Рождества», — сообщает издание. Ролик рассказывает историю европейский семьи, которая использует хомяка для производства электроэнергии. Видео заканчивается сценой следующего Рождества — главе семейства подают суп с хомяком. После начала специальной военной операции на Украине европейские страны начали вводить антироссийские санкции. В том числе санкции коснулись российского газа: государства предпринимают попытки отказа от энергоресурсов из России. Дефицит газа и электроэнергии сильно сказывается на жизни европейских граждан. Ранее европейский политолог, председатель организации «Евро-Русь» Крис Роман предрек, что жители стран Евросоюза погрязнут в долгах и начнут отказываться от еды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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