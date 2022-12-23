RT представил видеоролик со «сказкой о хомячке», в котором поздравил европейцев с Рождеством. Видео опубликовано на сайте издания.
«RT пожелал европейцам счастливого „русофобского“ Рождества», — сообщает издание. Ролик рассказывает историю европейский семьи, которая использует хомяка для производства электроэнергии. Видео заканчивается сценой следующего Рождества — главе семейства подают суп с хомяком.
После начала специальной военной операции на Украине европейские страны начали вводить антироссийские санкции. В том числе санкции коснулись российского газа: государства предпринимают попытки отказа от энергоресурсов из России. Дефицит газа и электроэнергии сильно сказывается на жизни европейских граждан. Ранее европейский политолог, председатель организации «Евро-Русь» Крис Роман предрек, что жители стран Евросоюза погрязнут в долгах и начнут отказываться от еды.
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RT представил видеоролик со «сказкой о хомячке», в котором поздравил европейцев с Рождеством. Видео опубликовано на сайте издания. «RT пожелал европейцам счастливого „русофобского“ Рождества», — сообщает издание. Ролик рассказывает историю европейский семьи, которая использует хомяка для производства электроэнергии. Видео заканчивается сценой следующего Рождества — главе семейства подают суп с хомяком. После начала специальной военной операции на Украине европейские страны начали вводить антироссийские санкции. В том числе санкции коснулись российского газа: государства предпринимают попытки отказа от энергоресурсов из России. Дефицит газа и электроэнергии сильно сказывается на жизни европейских граждан. Ранее европейский политолог, председатель организации «Евро-Русь» Крис Роман предрек, что жители стран Евросоюза погрязнут в долгах и начнут отказываться от еды.