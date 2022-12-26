Глава Харьковской области сообщил об ударах 26 декабря 2022 в 22:52 Размер текста - 17 + По Харьковской области наносятся удары Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Об ударах в Харьковской области сообщил глава администрации региона Олег Синегубов в своем telegram-канале. Он также призвал жителей оставаться в укрытиях. «Вниманию жителей Харьковщины: находитесь в укрытиях», — написал Синегубов. Он сообщил, что по территории региона наносятся удары. Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила нефтехранилище в Харьковской области. Оно снабжало топливом военную технику ВСУ. Об ударах в Харьковской области сообщил глава администрации региона Олег Синегубов в своем telegram-канале. Он также призвал жителей оставаться в укрытиях. «Вниманию жителей Харьковщины: находитесь в укрытиях», — написал Синегубов. Он сообщил, что по территории региона наносятся удары. Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила нефтехранилище в Харьковской области. Оно снабжало топливом военную технику ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям