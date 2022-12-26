Глава Харьковской области сообщил об ударах

По Харьковской области наносятся удары
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Об ударах в Харьковской области сообщил глава администрации региона Олег Синегубов в своем telegram-канале. Он также призвал жителей оставаться в укрытиях.
«Вниманию жителей Харьковщины: находитесь в укрытиях», — написал Синегубов. Он сообщил, что по территории региона наносятся удары.
Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила нефтехранилище в Харьковской области. Оно снабжало топливом военную технику ВСУ.
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