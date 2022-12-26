Глава Харьковской области сообщил об ударах

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
По Харьковской области наносятся удары Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Об ударах в Харьковской области сообщил глава администрации региона Олег Синегубов в своем telegram-канале. Он также призвал жителей оставаться в укрытиях.

«Вниманию жителей Харьковщины: находитесь в укрытиях», — написал Синегубов. Он сообщил, что по территории региона наносятся удары.

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила нефтехранилище в Харьковской области. Оно снабжало топливом военную технику ВСУ.

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Об ударах в Харьковской области сообщил глава администрации региона Олег Синегубов в своем telegram-канале. Он также призвал жителей оставаться в укрытиях. «Вниманию жителей Харьковщины: находитесь в укрытиях», — написал Синегубов. Он сообщил, что по территории региона наносятся удары. Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила нефтехранилище в Харьковской области. Оно снабжало топливом военную технику ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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