Армия РФ уничтожила нефтехранилище в Харьковской области

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская авиация уничтожила нефтехранилище в Харьковской области, оно снабжало топливом украинскую армию. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище», — заявили в ведомстве. Сообщается, что именно с него осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ

В октябре UR.RU сообщало, что в Днепропетровской области российские войска уничтожили хранилище с тысячами тонн дизельного топлива. Россия совершает удары по энергетической инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля для помощи жителям Донбасса.

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Российская авиация уничтожила нефтехранилище в Харьковской области, оно снабжало топливом украинскую армию. Об этом сообщило Минобороны РФ. «В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище», — заявили в ведомстве. Сообщается, что именно с него осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ В октябре UR.RU сообщало, что в Днепропетровской области российские войска уничтожили хранилище с тысячами тонн дизельного топлива. Россия совершает удары по энергетической инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля для помощи жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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