Армия РФ уничтожила нефтехранилище в Харьковской области

ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Харьковской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская авиация уничтожила нефтехранилище в Харьковской области, оно снабжало топливом украинскую армию. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище», — заявили в ведомстве. Сообщается, что именно с него осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ
В октябре UR.RU сообщало, что в Днепропетровской области российские войска уничтожили хранилище с тысячами тонн дизельного топлива. Россия совершает удары по энергетической инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля для помощи жителям Донбасса.
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