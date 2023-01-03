WSWS усмотрел в атаке по Макеевке сигнал США усилить «кровавую баню»

Украинские удары по Макеевке (ДНР), наносимые оружием США, сигнализируют о желании Вашингтона усилить «кровавую баню». Об этом пишет World Socialist Web Site.
«Атака с использованием предоставленного США оружия и, вероятно, основанная на предоставленных США данных о целях, посылает миру сигнал: Вашингтон хочет, чтобы кровавая баня в Восточной Европе усилилась в новом году», — заявил автор статьи Андре Дэймон.
Позицию журналиста разделил директор по российским исследованиям в научно-исследовательском институте в Арлингтоне Майкл Кофман. «Система HIMARS позволяет украинским силам по указанию их американских казначеев нацеливаться на любую точку на расстоянии десятков миль», — сказал Кофман в статье для New York Times. По его словам, планы США нацелены на использование дальнобойного оружия для уничтожения российских войск.
Об ударах ВСУ по Макеевке сообщили 2 декабря. В результате обстрелов погибло 63 российских солдата, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомства уточнили, что выстрелы были произведены из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, пишет RT.
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Украинские удары по Макеевке (ДНР), наносимые оружием США, сигнализируют о желании Вашингтона усилить «кровавую баню». Об этом пишет World Socialist Web Site. «Атака с использованием предоставленного США оружия и, вероятно, основанная на предоставленных США данных о целях, посылает миру сигнал: Вашингтон хочет, чтобы кровавая баня в Восточной Европе усилилась в новом году», — заявил автор статьи Андре Дэймон. Позицию журналиста разделил директор по российским исследованиям в научно-исследовательском институте в Арлингтоне Майкл Кофман. «Система HIMARS позволяет украинским силам по указанию их американских казначеев нацеливаться на любую точку на расстоянии десятков миль», — сказал Кофман в статье для New York Times. По его словам, планы США нацелены на использование дальнобойного оружия для уничтожения российских войск. Об ударах ВСУ по Макеевке сообщили 2 декабря. В результате обстрелов погибло 63 российских солдата, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомства уточнили, что выстрелы были произведены из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, пишет RT.