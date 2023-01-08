В США призвали бомбить российские заводы

Белый дом должен разрешить Украине наносить удары по российским оружейным заводам. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин.
«Белый дом пытается искусственно ограничить конфликт границами Украины. Это снижает цену продолжения конфликта для России», — заявил Рубин изданию 19FortyFive. Он считает нелогичным, что Америка препятствует ударам по российским территориям и по заводам, на которых производят оружие.
Ранее сообщалось, что США запрещают Украине использовать оружие для ударов вглубь России. Америка и НАТО поставляют оружие Киеву с условием, что оно не должно быть использовано для контратак, передает RT. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что на Украину поставляются только средства обороны.
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Белый дом должен разрешить Украине наносить удары по российским оружейным заводам. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин. «Белый дом пытается искусственно ограничить конфликт границами Украины. Это снижает цену продолжения конфликта для России», — заявил Рубин изданию 19FortyFive. Он считает нелогичным, что Америка препятствует ударам по российским территориям и по заводам, на которых производят оружие. Ранее сообщалось, что США запрещают Украине использовать оружие для ударов вглубь России. Америка и НАТО поставляют оружие Киеву с условием, что оно не должно быть использовано для контратак, передает RT. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что на Украину поставляются только средства обороны.