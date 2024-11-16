На Украине набросились на Маска из-за ситуации в Курской области

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ жалуются на Маска из-за проблем со Starlink
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ВСУ обвини Маска в отключении спутниковой связи Starlink
ВСУ обвини Маска в отключении спутниковой связи Starlink Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине выразили недовольство в адрес американского предпринимателя Илона Маска из-за проблем с работой спутникового интернета Starlink в Курской области. Отставной полковник СБУ Олег Стариков рассказал, что ВСУ испытывают трудности из-за отсутствия связи, что критически важно для ведения боевых действий. 

«Мы построили разведывательно-ударный комплекс, основой которого является Starlink. Starlink не работает на Курской территории, потому что Маск ее не включает», — пожаловался офицер в интервью политологу Вадиму Карасеву. Его слова передает РИА Новости. Стариков также утверждает, что проблемы с удержанием захваченных позиций на курском приграничье связаны не только с неработающей связью, но и с отсутствием необходимых фортификационных сооружений, что усложняет стратегическое положение ВСУ в данном регионе.

Ранее стало известно, что влияние американского предпринимателя Илона Маска на Украину значительно усилилось благодаря его спутниковой системе Starlink. В начале спецоперации Илон Маск активно поддерживал лидера Украины Владимира Зеленского, Однако, спустя два года, Маск пересмотрел свою позицию и выразил явное несогласие с продолжением поддержки Киева. 

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На Украине выразили недовольство в адрес американского предпринимателя Илона Маска из-за проблем с работой спутникового интернета Starlink в Курской области. Отставной полковник СБУ Олег Стариков рассказал, что ВСУ испытывают трудности из-за отсутствия связи, что критически важно для ведения боевых действий.  «Мы построили разведывательно-ударный комплекс, основой которого является Starlink. Starlink не работает на Курской территории, потому что Маск ее не включает», — пожаловался офицер в интервью политологу Вадиму Карасеву. Его слова передает РИА Новости. Стариков также утверждает, что проблемы с удержанием захваченных позиций на курском приграничье связаны не только с неработающей связью, но и с отсутствием необходимых фортификационных сооружений, что усложняет стратегическое положение ВСУ в данном регионе. Ранее стало известно, что влияние американского предпринимателя Илона Маска на Украину значительно усилилось благодаря его спутниковой системе Starlink. В начале спецоперации Илон Маск активно поддерживал лидера Украины Владимира Зеленского, Однако, спустя два года, Маск пересмотрел свою позицию и выразил явное несогласие с продолжением поддержки Киева. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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