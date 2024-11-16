СК назвал причину смерти премьера Мариинки Шклярова

СК: премьер Мариинки Шкляров погиб в результате падения с высоты
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Владимир Шкляров погиб из-за падения с высоты
Владимир Шкляров погиб из-за падения с высоты Фото:

Солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров погиб после падения с высоты. Об этом сообщили в петербургском главке Следственного комитета.

«Премьер Мариинки Владимир Шкляров погиб, упав с высоты», — пишет РБК со ссылкой на представителей СК. В настоящее время по факту смерти Шклярова проводится проверка.

Ранее telegram-канал Mash также сообщал, что причиной смерти известного премьера Мариинки Владимира Шклярова стало случайное падение с балкона его квартиры. Согласно предварительной информации, инцидент произошел ночью и не связан с криминальными действиями.

Подруга артиста, которая обратилась в полицию, рассказала, что вечером перед случившимся солист позвонил ей и попросил приехать к нему. Прибыв на указанное место, она обнаружила тело Шклярова на земле.

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Солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров погиб после падения с высоты. Об этом сообщили в петербургском главке Следственного комитета. «Премьер Мариинки Владимир Шкляров погиб, упав с высоты», — пишет РБК со ссылкой на представителей СК. В настоящее время по факту смерти Шклярова проводится проверка. Ранее telegram-канал Mash также сообщал, что причиной смерти известного премьера Мариинки Владимира Шклярова стало случайное падение с балкона его квартиры. Согласно предварительной информации, инцидент произошел ночью и не связан с криминальными действиями. Подруга артиста, которая обратилась в полицию, рассказала, что вечером перед случившимся солист позвонил ей и попросил приехать к нему. Прибыв на указанное место, она обнаружила тело Шклярова на земле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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