СК назвал причину смерти премьера Мариинки Шклярова

Солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров погиб после падения с высоты. Об этом сообщили в петербургском главке Следственного комитета.
«Премьер Мариинки Владимир Шкляров погиб, упав с высоты», — пишет РБК со ссылкой на представителей СК. В настоящее время по факту смерти Шклярова проводится проверка.
Ранее telegram-канал Mash также сообщал, что причиной смерти известного премьера Мариинки Владимира Шклярова стало случайное падение с балкона его квартиры. Согласно предварительной информации, инцидент произошел ночью и не связан с криминальными действиями.
Подруга артиста, которая обратилась в полицию, рассказала, что вечером перед случившимся солист позвонил ей и попросил приехать к нему. Прибыв на указанное место, она обнаружила тело Шклярова на земле.
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