Стала известна причина смерти ведущего солиста Мариинского театра Шклярова

Причиной смерти известного солиста Мариинского театра Владимира Шклярова стало случайное падение с балкона его квартиры. По предварительным данным, инцидент произошел ночью и не имеет криминальных обстоятельств.
«Он умер естественной смертью, это не криминал», — передает заявление оперативных служб РИА Новости. Согласно информации telegram-канала Mash, Шкляров вышел на балкон покурить, потерял равновесие и сорвался вниз. Это произошло в его квартире, расположенной в элитном жилом комплексе на улице Лейтенанта Шмидта.
По словам подруги артиста, которая сообщила о происшествии полиции, солист накануне поздно вечером попросил ее приехать к нему. К моменту ее прибытия на место, тело Владимира уже находилось на земле.
Ранее сообщалось, что в возрасте 39 лет скончался премьер-балетмейстер Мариинского театра Владимир Шкляров. Подробности и причины его смерти пока остаются неизвестными. Об этом сообщила блогер Ирина Бартновская в своем telegram-канале. Шкляров начал свою карьеру в Мариинском театре в 2003 году и был назначен премьером в 2011 году. В 2020 году он был удостоен звания заслуженного артиста России.
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