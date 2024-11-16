Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Шольца

Песков: телефонный разговор Путина и Шольца длился час
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Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Олаф Шольц говорили по телефону час
Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Олаф Шольц говорили по телефону час Фото:

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца длился один час. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Час. Один час», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о длительности диалога двух лидеров. Также в своем telegram-канале корреспондент опубликовал соответствующее видео со словами представителя Кремля.

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, поговорили по телефону впервые с декабря 2022 года. Разговор прошел по инициативе немецкой стороны. Что обсуждали лидеры двух государств — в материале URA.RU.

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Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца длился один час. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Час. Один час», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о длительности диалога двух лидеров. Также в своем telegram-канале корреспондент опубликовал соответствующее видео со словами представителя Кремля. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, поговорили по телефону впервые с декабря 2022 года. Разговор прошел по инициативе немецкой стороны. Что обсуждали лидеры двух государств — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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