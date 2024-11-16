Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Шольца

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца длился один час. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Час. Один час», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о длительности диалога двух лидеров. Также в своем telegram-канале корреспондент опубликовал соответствующее видео со словами представителя Кремля.
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, поговорили по телефону впервые с декабря 2022 года. Разговор прошел по инициативе немецкой стороны. Что обсуждали лидеры двух государств — в материале URA.RU.
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