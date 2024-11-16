Минюст РФ не зарегистрировал Партию любителей пива

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Партия любителей пива не смогла пройти регистрацию из-за формальных ошибок в документах
Партия любителей пива не смогла пройти регистрацию из-за формальных ошибок в документах Фото:

Минюст России не зарегистрировал Партию любителей пива (ПЛП) из-за формальных ошибок в документации, сообщил генсек партии Константин Калачев. По его мнению, выявленные проблемы с документами являются устранимыми.

«Нашли формальные ошибки в представленных документах. Поданное заявление не соответствует новой форме, установленной законодательством, юристы берут всю вину на себя», — заявил Калачев в беседе с Daily Storm. Он также подчеркнул, что текущие проблемы с регистрацией могут быть решены.

Генсек ПЛП отметил, что партия планирует провести новый съезд для корректировки ошибок, однако конкретные сроки проведения съезда пока не определены. «Учтем замечания. И сделаем второй заход. Пока не время улыбаться. Но, может, оно однажды наступит», — заключил он, выразив надежду на успешное завершение регистрационного процесса в будущем.

В начале октября 2024 года в столице состоялся учредительный съезд Партии любителей пива. На мероприятии присутствовали 96 делегатов из различных регионов страны и 13 членов организационного комитета. Они единодушно поддержали решение о формировании новой политической партии.

Ключевые руководящие позиции в структуре партии заняли известные личности: политолог и бывший вице-мэр Волгограда Константин Калачев, который был избран на должность генерального секретаря, а также бизнесмен Сергей Гришин, который получил мандат председателя партии.

ПЛП функционировала в период с 1993 по 1998 годы. В числе ее руководителей был также Калачев. В 1995 году партия участвовала в выборах в Госдуму, собрав более 1,5% голосов избирателей, что составило свыше 400 тысяч человек. Однако ПЛП не удалось преодолеть необходимый пятипроцентный барьер для получения депутатских мандатов. Вследствие этого ПЛП отказалась от процедуры перерегистрации в Минюсте и была распущена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минюст России не зарегистрировал Партию любителей пива (ПЛП) из-за формальных ошибок в документации, сообщил генсек партии Константин Калачев. По его мнению, выявленные проблемы с документами являются устранимыми. «Нашли формальные ошибки в представленных документах. Поданное заявление не соответствует новой форме, установленной законодательством, юристы берут всю вину на себя», — заявил Калачев в беседе с Daily Storm. Он также подчеркнул, что текущие проблемы с регистрацией могут быть решены. Генсек ПЛП отметил, что партия планирует провести новый съезд для корректировки ошибок, однако конкретные сроки проведения съезда пока не определены. «Учтем замечания. И сделаем второй заход. Пока не время улыбаться. Но, может, оно однажды наступит», — заключил он, выразив надежду на успешное завершение регистрационного процесса в будущем. В начале октября 2024 года в столице состоялся учредительный съезд Партии любителей пива. На мероприятии присутствовали 96 делегатов из различных регионов страны и 13 членов организационного комитета. Они единодушно поддержали решение о формировании новой политической партии. Ключевые руководящие позиции в структуре партии заняли известные личности: политолог и бывший вице-мэр Волгограда Константин Калачев, который был избран на должность генерального секретаря, а также бизнесмен Сергей Гришин, который получил мандат председателя партии. ПЛП функционировала в период с 1993 по 1998 годы. В числе ее руководителей был также Калачев. В 1995 году партия участвовала в выборах в Госдуму, собрав более 1,5% голосов избирателей, что составило свыше 400 тысяч человек. Однако ПЛП не удалось преодолеть необходимый пятипроцентный барьер для получения депутатских мандатов. Вследствие этого ПЛП отказалась от процедуры перерегистрации в Минюсте и была распущена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...