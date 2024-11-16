Минюст РФ не зарегистрировал Партию любителей пива

Минюст России не зарегистрировал Партию любителей пива (ПЛП) из-за формальных ошибок в документации, сообщил генсек партии Константин Калачев. По его мнению, выявленные проблемы с документами являются устранимыми.
«Нашли формальные ошибки в представленных документах. Поданное заявление не соответствует новой форме, установленной законодательством, юристы берут всю вину на себя», — заявил Калачев в беседе с Daily Storm. Он также подчеркнул, что текущие проблемы с регистрацией могут быть решены.
Генсек ПЛП отметил, что партия планирует провести новый съезд для корректировки ошибок, однако конкретные сроки проведения съезда пока не определены. «Учтем замечания. И сделаем второй заход. Пока не время улыбаться. Но, может, оно однажды наступит», — заключил он, выразив надежду на успешное завершение регистрационного процесса в будущем.
В начале октября 2024 года в столице состоялся учредительный съезд Партии любителей пива. На мероприятии присутствовали 96 делегатов из различных регионов страны и 13 членов организационного комитета. Они единодушно поддержали решение о формировании новой политической партии.
Ключевые руководящие позиции в структуре партии заняли известные личности: политолог и бывший вице-мэр Волгограда Константин Калачев, который был избран на должность генерального секретаря, а также бизнесмен Сергей Гришин, который получил мандат председателя партии.
ПЛП функционировала в период с 1993 по 1998 годы. В числе ее руководителей был также Калачев. В 1995 году партия участвовала в выборах в Госдуму, собрав более 1,5% голосов избирателей, что составило свыше 400 тысяч человек. Однако ПЛП не удалось преодолеть необходимый пятипроцентный барьер для получения депутатских мандатов. Вследствие этого ПЛП отказалась от процедуры перерегистрации в Минюсте и была распущена.
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