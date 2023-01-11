11 января 2023

Полянский: ООН неожиданно созовет важное заседание по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
Постпредство РФ анонсирует заседание СБ ООН по Украине 17 января Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В середине января пройдет заседание Совбеза ООН по Украине по инициативе российских властей. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении», — написал Полянский в Telegram. Уточняется, что собрание состоится 17 января.

Также он отметил, что 20 января СБ проведет неформальное заседание по «Формуле Арриа» по обстрелам Донбасса, которые были в декабре. «На таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео и фото материалы», — отметил он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва запросила на 9 декабря заседание Совбеза ООН. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ему нечего анонсировать.

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В середине января пройдет заседание Совбеза ООН по Украине по инициативе российских властей. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении», — написал Полянский в Telegram. Уточняется, что собрание состоится 17 января. Также он отметил, что 20 января СБ проведет неформальное заседание по «Формуле Арриа» по обстрелам Донбасса, которые были в декабре. «На таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео и фото материалы», — отметил он. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва запросила на 9 декабря заседание Совбеза ООН. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ему нечего анонсировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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