Полянский: ООН неожиданно созовет важное заседание по Украине

12 января 2023 в 06:52 Размер текста - 17 +

Постпредство РФ анонсирует заседание СБ ООН по Украине 17 января Фото: Patrick Gruban/Wikipedia новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В середине января пройдет заседание Совбеза ООН по Украине по инициативе российских властей. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении», — написал Полянский в Telegram . Уточняется, что собрание состоится 17 января. Также он отметил, что 20 января СБ проведет неформальное заседание по «Формуле Арриа» по обстрелам Донбасса, которые были в декабре. «На таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео и фото материалы», — отметил он. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва запросила на 9 декабря заседание Совбеза ООН. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ему нечего анонсировать.

В середине января пройдет заседание Совбеза ООН по Украине по инициативе российских властей. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении», — написал Полянский в Telegram. Уточняется, что собрание состоится 17 января. Также он отметил, что 20 января СБ проведет неформальное заседание по «Формуле Арриа» по обстрелам Донбасса, которые были в декабре. «На таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео и фото материалы», — отметил он. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва запросила на 9 декабря заседание Совбеза ООН. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ему нечего анонсировать.