12 января 2023

Al Binaa: со взятия Бахмута начнется обратный отсчет до окончания СВО

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, зимняя дорога, зимняя война
Взятие Бахмута и Соледара станет поворотным моментом в ходе спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные и украинские политики проявляют высокомерие, делая громкие заявления против России и ее союзников, однако Москва спокойно реагирует на подобные выпады и успешно достигает намеченных целей в Бахмуте и Соледаре. Обстановка на этом участке фронта серьезно изменилась, что говорит о поворотном моменте в конфликте. Об этом заявил политический обозреватель Насер Кандиль.

«Пока западные чиновники позволяют себе делать высокомерные высказывания об „истощении“ русской армии, Москва придерживается намеченной стратегии, которая принесет ей победу над Киевом. Доказательство тому — Бахмут и Соледар. Значительная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена, а энергетические системы выведены из строя. Обстановка на донбасском участке фронта серьезно изменилась, особенно в двух ключевых точках — Бахмуте и Соледаре», — заявил Кандиль в статье для ливанской ежедневной газеты Al Binaa.

Он подчеркнул, что желанный сдвиг в конфликте уже произошел, а отрицать его бессмысленно. «На Западе нарастает паника, а в Киеве — истерия», — заключил Кандиль.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Основными целями Вооруженных сил России (ВС РФ) являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении Соледара его солдатами. Согласно заявлению Пригожина, потери противника составили около 500 солдат.

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Западные и украинские политики проявляют высокомерие, делая громкие заявления против России и ее союзников, однако Москва спокойно реагирует на подобные выпады и успешно достигает намеченных целей в Бахмуте и Соледаре. Обстановка на этом участке фронта серьезно изменилась, что говорит о поворотном моменте в конфликте. Об этом заявил политический обозреватель Насер Кандиль. «Пока западные чиновники позволяют себе делать высокомерные высказывания об „истощении“ русской армии, Москва придерживается намеченной стратегии, которая принесет ей победу над Киевом. Доказательство тому — Бахмут и Соледар. Значительная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена, а энергетические системы выведены из строя. Обстановка на донбасском участке фронта серьезно изменилась, особенно в двух ключевых точках — Бахмуте и Соледаре», — заявил Кандиль в статье для ливанской ежедневной газеты Al Binaa. Он подчеркнул, что желанный сдвиг в конфликте уже произошел, а отрицать его бессмысленно. «На Западе нарастает паника, а в Киеве — истерия», — заключил Кандиль. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Основными целями Вооруженных сил России (ВС РФ) являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении Соледара его солдатами. Согласно заявлению Пригожина, потери противника составили около 500 солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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