Al Binaa: со взятия Бахмута начнется обратный отсчет до окончания СВО

13 января 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Взятие Бахмута и Соледара станет поворотным моментом в ходе спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные и украинские политики проявляют высокомерие, делая громкие заявления против России и ее союзников, однако Москва спокойно реагирует на подобные выпады и успешно достигает намеченных целей в Бахмуте и Соледаре. Обстановка на этом участке фронта серьезно изменилась, что говорит о поворотном моменте в конфликте. Об этом заявил политический обозреватель Насер Кандиль. «Пока западные чиновники позволяют себе делать высокомерные высказывания об „истощении“ русской армии, Москва придерживается намеченной стратегии, которая принесет ей победу над Киевом. Доказательство тому — Бахмут и Соледар. Значительная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена, а энергетические системы выведены из строя. Обстановка на донбасском участке фронта серьезно изменилась, особенно в двух ключевых точках — Бахмуте и Соледаре», — заявил Кандиль в статье для ливанской ежедневной газеты Al Binaa . Он подчеркнул, что желанный сдвиг в конфликте уже произошел, а отрицать его бессмысленно. «На Западе нарастает паника, а в Киеве — истерия», — заключил Кандиль. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Основными целями Вооруженных сил России (ВС РФ) являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении Соледара его солдатами. Согласно заявлению Пригожина, потери противника составили около 500 солдат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные и украинские политики проявляют высокомерие, делая громкие заявления против России и ее союзников, однако Москва спокойно реагирует на подобные выпады и успешно достигает намеченных целей в Бахмуте и Соледаре. Обстановка на этом участке фронта серьезно изменилась, что говорит о поворотном моменте в конфликте. Об этом заявил политический обозреватель Насер Кандиль. «Пока западные чиновники позволяют себе делать высокомерные высказывания об „истощении“ русской армии, Москва придерживается намеченной стратегии, которая принесет ей победу над Киевом. Доказательство тому — Бахмут и Соледар. Значительная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена, а энергетические системы выведены из строя. Обстановка на донбасском участке фронта серьезно изменилась, особенно в двух ключевых точках — Бахмуте и Соледаре», — заявил Кандиль в статье для ливанской ежедневной газеты Al Binaa. Он подчеркнул, что желанный сдвиг в конфликте уже произошел, а отрицать его бессмысленно. «На Западе нарастает паника, а в Киеве — истерия», — заключил Кандиль. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Основными целями Вооруженных сил России (ВС РФ) являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении Соледара его солдатами. Согласно заявлению Пригожина, потери противника составили около 500 солдат.