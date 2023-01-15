15 января 2023

Мирошник резко ответил Зеленскому на введение персональных санкций

Мирошник: новые санкции Украины показали боязнь Киева смещения «нацисткой власти»
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Курган, совещание, заседание, руки депутата, шариковая ручка
Экс-посол ЛНР в РФ считает попадание под санкции Украины знаком того, что Киев его боится Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Введя новые санкции против почти 200 человек, власти Киева официально доказали, что боятся каких-либо попыток, направленных на низвержение власти. Так считает посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«В свеженьком санкционном списке от Зеленского и мне дали достойное место. Воспринимаю не просто как должное, выявление уже далеко не первым санкционным вызовом, но как официально оформленную боязнь украинского режима моих слов, дел и общих с моими друзьями и коллегами миссии по низвержению и наказанию нацистского захвата власти в Украине», — написал Мирошник в telegram-канале.

Он сделал вывод, что в Офисе Зеленского внимательно следят и слушают программы Владимира Соловьева, особенно «Украинский блок». «Ну судите сами, в списке и Спиридон Килинкаров (экс-народный депутат Украины, — прим. URA.RU), и Владимир Корнилов (политический обозреватель медиагруппы „Россия Сегодня“), […] и даже защитник Украины — Василь Вакаров (украинский политолог). И не стоит мне после этого доказывать, что в Киеве заблокированы [телеканалы] „Россия-1“ и „Соловьев Live“. Все они внимательно конспектируют», — заключил Мирошник.

Ранее Зеленский ввел новые санкции против деятелей культуры, военкоров и журналистов. В списке оказались Дмитрий «Гоблин» Пучков, Кирилл Панченко, РФ Родион Мирошник и Дмитрий Губерниев. Всего в новом санкционном списке оказались 198 человек.

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Введя новые санкции против почти 200 человек, власти Киева официально доказали, что боятся каких-либо попыток, направленных на низвержение власти. Так считает посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. «В свеженьком санкционном списке от Зеленского и мне дали достойное место. Воспринимаю не просто как должное, выявление уже далеко не первым санкционным вызовом, но как официально оформленную боязнь украинского режима моих слов, дел и общих с моими друзьями и коллегами миссии по низвержению и наказанию нацистского захвата власти в Украине», — написал Мирошник в telegram-канале. Он сделал вывод, что в Офисе Зеленского внимательно следят и слушают программы Владимира Соловьева, особенно «Украинский блок». «Ну судите сами, в списке и Спиридон Килинкаров (экс-народный депутат Украины, — прим. URA.RU), и Владимир Корнилов (политический обозреватель медиагруппы „Россия Сегодня“), […] и даже защитник Украины — Василь Вакаров (украинский политолог). И не стоит мне после этого доказывать, что в Киеве заблокированы [телеканалы] „Россия-1“ и „Соловьев Live“. Все они внимательно конспектируют», — заключил Мирошник. Ранее Зеленский ввел новые санкции против деятелей культуры, военкоров и журналистов. В списке оказались Дмитрий «Гоблин» Пучков, Кирилл Панченко, РФ Родион Мирошник и Дмитрий Губерниев. Всего в новом санкционном списке оказались 198 человек.
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