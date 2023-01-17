Миронов призвал легализовать ЧВК «Вагнера»

17 января 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Россия должна ввести закон о легализации ЧВК в России, заявил Сергей Миронов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Частные военный компании, в том числе и ЧВК «Вагнера», должны быть легализованы. Соответствующее заявление депутата Госдумы РФ, лидера партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду» Сергея Миронова передает официальный сайт законодательного органа. «Руководитель фракции, говоря о заслугах ЧВК „Вагнер“ при событиях в ходе СВО, высказался в пользу принятия закона о легализации частных военных компаний», — передает сайт Государственной Думы. Депутат добавил, что для этого необходимо принять соответствующий закон. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ владимира Путина. Сейчас активные боевые действия разворачиваются на соледарском и бахмустком направлениях. Утром 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии города под контроль, сообщает RT. Он отмечал, что в операции участвовали только его отряды. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Частные военный компании, в том числе и ЧВК «Вагнера», должны быть легализованы. Соответствующее заявление депутата Госдумы РФ, лидера партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду» Сергея Миронова передает официальный сайт законодательного органа. «Руководитель фракции, говоря о заслугах ЧВК „Вагнер“ при событиях в ходе СВО, высказался в пользу принятия закона о легализации частных военных компаний», — передает сайт Государственной Думы. Депутат добавил, что для этого необходимо принять соответствующий закон. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ владимира Путина. Сейчас активные боевые действия разворачиваются на соледарском и бахмустком направлениях. Утром 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии города под контроль, сообщает RT. Он отмечал, что в операции участвовали только его отряды. Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.