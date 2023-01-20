В США разнесли Байдена за идеи о захвате Крыма

The American Conservative: Байден безумен, если считает захват Крыма хорошей идеей

21 января 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

Американское издание сочло Байдена безумным из-за его идей о захвате Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Идеи администрации президента США Джо Байдена о возможности захвата Крыма Вооруженными силами Украины (ВСУ) — это подлинное безумие, способное привести Запад к неприятным последствиям. Вашингтон играет с огнем. Такое мнение выразил американский журналист Род Дреер. «Господи, какие же дураки. Черноморский флот России базируется в Севастополе. Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию с тщательно укрепленным и усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие!» — написал Дреер в статье для The American Conservative . Обозреватель подчеркнул, что распространить боевые действия на территорию Крыма возможно только при условии поддержки, которую будет оказывать Вашингтон Киеву. Это станет «сокрушительной провокацией» в отношении Москвы, США сильно рискуют, предлагая нечто подобное, считает Дреер. Ранее в Вашингтоне заявили о продолжении оказания поддержки ВСУ. На этот раз заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх сообщила о том, что администрация рассматривает также возможную операцию по захвату Крыма. В Госдуме РФ, однако, отреагировали на подобные заявления сдержанно, сказав, что слова Сингх имели в качестве своей цели проверку реакции на них Москвы, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Идеи администрации президента США Джо Байдена о возможности захвата Крыма Вооруженными силами Украины (ВСУ) — это подлинное безумие, способное привести Запад к неприятным последствиям. Вашингтон играет с огнем. Такое мнение выразил американский журналист Род Дреер. «Господи, какие же дураки. Черноморский флот России базируется в Севастополе. Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию с тщательно укрепленным и усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие!» — написал Дреер в статье для The American Conservative. Обозреватель подчеркнул, что распространить боевые действия на территорию Крыма возможно только при условии поддержки, которую будет оказывать Вашингтон Киеву. Это станет «сокрушительной провокацией» в отношении Москвы, США сильно рискуют, предлагая нечто подобное, считает Дреер. Ранее в Вашингтоне заявили о продолжении оказания поддержки ВСУ. На этот раз заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх сообщила о том, что администрация рассматривает также возможную операцию по захвату Крыма. В Госдуме РФ, однако, отреагировали на подобные заявления сдержанно, сказав, что слова Сингх имели в качестве своей цели проверку реакции на них Москвы, передает RT.