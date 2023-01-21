Британский актер Рассел Брэнд заявил о сражении Запада «бок о бок с нацистами» против РФ

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Запад сражается бок о бок с нацистами против России, заявил британский актер Рассел Бренд Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В конфликте на Украине Запад сражается «бок о бок с нацистами» против России. Об этом заявил британский актер Рассел Бренд. Он рассказал, что в рядах украинской армии есть нацистские батальоны, но это неудобный факт для западных СМИ.

«Вторая мировая — это реальная война, в которой мы бок о бок с СССР сражались с нацистами. В этой войне, судя по всему, мы бок о бок с нацистами сражаемся против России», — заявил актер в прямом эфире на своем youtube-канале. Он также объяснил, что идти против риторики западных СМИ означает получить клеймо «российской пропаганды».

Запад оказывает поддержку киевскому режиму с начала СВО. Украина получает вооружение и финансовую помощь из Европы и Америки. В настоящий момент обсуждается отправка танков для наступления на российскую армию. Главы министерств обороны стран НАТО обсуждают этот вопрос на военной базе Рамштайн в Германии. На текущий момент они не пришли к единому решению.

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В конфликте на Украине Запад сражается «бок о бок с нацистами» против России. Об этом заявил британский актер Рассел Бренд. Он рассказал, что в рядах украинской армии есть нацистские батальоны, но это неудобный факт для западных СМИ. «Вторая мировая — это реальная война, в которой мы бок о бок с СССР сражались с нацистами. В этой войне, судя по всему, мы бок о бок с нацистами сражаемся против России», — заявил актер в прямом эфире на своем youtube-канале. Он также объяснил, что идти против риторики западных СМИ означает получить клеймо «российской пропаганды». Запад оказывает поддержку киевскому режиму с начала СВО. Украина получает вооружение и финансовую помощь из Европы и Америки. В настоящий момент обсуждается отправка танков для наступления на российскую армию. Главы министерств обороны стран НАТО обсуждают этот вопрос на военной базе Рамштайн в Германии. На текущий момент они не пришли к единому решению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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