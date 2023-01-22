Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут остановить бои на Украине одним звонком

22 января 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сядет за стол переговоров, если этого потребуют США, считает Дуглас Макгрегор Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если бы Вашингтон хотел завершения украинского конфликта, президент Америки Джо Байден мог бы остановить его одним звонком. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский не принимает самостоятельных решений. «Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться», — заявил Дуглас Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он также рассказал, что Америка потратила на Украину столько денег, будто это американский штат. Российский политолог Сергей Марков также считает, что Украина не является независимым государством. Если речь зайдет о мирных переговорах, то они будут проходить между настоящими участниками конфликта: Россией и США. Он также предположил, что Америка может предложить провести переговоры в прокси-формате: через украинских политиков.

Если бы Вашингтон хотел завершения украинского конфликта, президент Америки Джо Байден мог бы остановить его одним звонком. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский не принимает самостоятельных решений. «Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться», — заявил Дуглас Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он также рассказал, что Америка потратила на Украину столько денег, будто это американский штат. Российский политолог Сергей Марков также считает, что Украина не является независимым государством. Если речь зайдет о мирных переговорах, то они будут проходить между настоящими участниками конфликта: Россией и США. Он также предположил, что Америка может предложить провести переговоры в прокси-формате: через украинских политиков.