Медведев назвал прием Зеленского в Европе «цирком уродов»

Медведев: европейцы подвергаются унижению со стороны Украины и США

11 февраля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев жестко высказался о визите Зеленского в Европу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Визит президента Украины Владимира Зеленского в европейские столицы и то, какой прием ему оказывали, напоминает «цирк уродов». Так прокомментировал поездку украинского лидера заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, это еще раз продемонстрировало, что европейцы Старого Света подвергаются «национальному унижению» со стороны Украины и США. «Нынешние европейские „лидеры“ <…> никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками <…> кто после самой разрушительной войны в XX веке строил новую, независимую и процветающую Европу. Это было особенно заметно в ходе прошедшего „чеса“ украинских вымогателей. Апогеем „цирка уродов“ стала аудиенция зеленой засаленной майки у британского монарха», — пишет Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. По его мнению, европейцы старшего поколения после такого «шоу» поняли, что помощь Киеву принесла им только проблемы. Первая — непомерное удорожание их жизни. Вторая — национальное унижение. «Старые „истинные“ европейцы могли бы, наверное, и перетерпеть от „Большого американского брата“… Но когда … империями понукают бывшие неудачники-недомерки… бывшие „великие княжества“ — польское и литовское… это очень унизительно», — заявил он. Европа скоро исчезнет совсем, уверен зампред Совбеза РФ. «Она и так растворяется под натиском эмигрантов… А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка», — резюмирует Медведев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Визит президента Украины Владимира Зеленского в европейские столицы и то, какой прием ему оказывали, напоминает «цирк уродов». Так прокомментировал поездку украинского лидера заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, это еще раз продемонстрировало, что европейцы Старого Света подвергаются «национальному унижению» со стороны Украины и США. «Нынешние европейские „лидеры“ <…> никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками <…> кто после самой разрушительной войны в XX веке строил новую, независимую и процветающую Европу. Это было особенно заметно в ходе прошедшего „чеса“ украинских вымогателей. Апогеем „цирка уродов“ стала аудиенция зеленой засаленной майки у британского монарха», — пишет Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. По его мнению, европейцы старшего поколения после такого «шоу» поняли, что помощь Киеву принесла им только проблемы. Первая — непомерное удорожание их жизни. Вторая — национальное унижение. «Старые „истинные“ европейцы могли бы, наверное, и перетерпеть от „Большого американского брата“… Но когда … империями понукают бывшие неудачники-недомерки… бывшие „великие княжества“ — польское и литовское… это очень унизительно», — заявил он. Европа скоро исчезнет совсем, уверен зампред Совбеза РФ. «Она и так растворяется под натиском эмигрантов… А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка», — резюмирует Медведев.