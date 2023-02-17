В США заявили о тайном сигнале для Зеленского

У американцев заканчивается терпение из-за финансирования Украины, США подали сигнал об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает американский журнал Federalist.
«Постоянное финансирование опосредованного конфликта за границей просто не является приоритетом для среднего американца, будь то демократ или республиканец. Вероятно, поэтому представители администрации [президента США Джо] Байдена, как сообщается, тихо предупредили Украину, что американцы имеют ограниченное терпение для бесконечных боевых действий», — передает
Издание ссылается на опрос Центра исследований по связям с общественностью Associated Press о снижении поддержки поставок вооружения Украине. Только 48% респондентов поддерживают военную помощь, против — 29%, 22% не высказались однозначно за или против. В мае 60% одобряли помощь Украине.
США недавно анонсировали новый пакет военной помощи на сумму 9,9 млрд долларов. Также Украина получит американские танки. Запасы Европы уже опустели за год военной помощи Киеву, передает RT.
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