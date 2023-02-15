США отправят новую многомиллиардную помощь Украине

Власти США планируют направить поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов. Об этом заявила глава департамента международного содействия госдепартамента Дафна Рэнд.
«В ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов и готовы содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности и оказании при необходимости дополнительной бюджетной поддержки!» — сказала Дафна Рэнд журналистам. Ее слова передает РИА Новости.
Вашингтон с самого начала российской спецоперации накачивает Киев военной помощью и поддерживает денежными траншами. При этом министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что ВСУ придется экономить боеприпасы из-за истощения западных запасов. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, мобилизованные украинцы вынуждены тренироваться с помощью прутьев и палок, потому что им не хватает оружия. Ранее стало известно, что Запад отказал Киеву в авиации и просит экономить боеприпасы, сообщает «Национальная служба новостей».
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