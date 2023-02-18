Сенатор Климов: швейцарские банки теряют клиентуру из-за отношения к России

19 февраля 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Многие страны выводят деньги из Швейцарских банков, сказал Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Швейцария и другие западные страны перестали считаться надежными партнерами для хранения средств и проведения иных финансовых операций из-за потери нейтрального статуса. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Швейцария давно уже лишилась нейтральности. Деньги уже выводят. Только об этом не кричат вслух. Все делают выводы. Все же видят, что происходит. Отсюда возникает поиск альтернативных валют, альтернативных расчетных систем и других финансовых гаваней. США, Швейцария, многочисленные острова британского подданства и многие другие территории, такие как Люксембург и прочие утратили возможность считаться надежным местом для финансов», — сказал Андрей Климов. По его словам, потеря клиентуры связана с позицией, связанной с конфликтом на Украине. «Они сами себе последствия создали. Не мир определяет, нейтральное государство или нет. Оно само определяет это своими действиями. Вы можете провозглашать себя хоть 100% нейтральным, но если ведете себя как участник антироссийского блока, например, в данном конкретном случае, то не важно, что вы говорите», — объяснил сенатор. Ранее правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов. Сюда входят средства, подпадающие под швейцарские санкции, а также принадлежащие людям, на которых наложены ограничения в других странах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Швейцария и другие западные страны перестали считаться надежными партнерами для хранения средств и проведения иных финансовых операций из-за потери нейтрального статуса. Об этом в беседе с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Швейцария давно уже лишилась нейтральности. Деньги уже выводят. Только об этом не кричат вслух. Все делают выводы. Все же видят, что происходит. Отсюда возникает поиск альтернативных валют, альтернативных расчетных систем и других финансовых гаваней. США, Швейцария, многочисленные острова британского подданства и многие другие территории, такие как Люксембург и прочие утратили возможность считаться надежным местом для финансов», — сказал Андрей Климов. По его словам, потеря клиентуры связана с позицией, связанной с конфликтом на Украине. «Они сами себе последствия создали. Не мир определяет, нейтральное государство или нет. Оно само определяет это своими действиями. Вы можете провозглашать себя хоть 100% нейтральным, но если ведете себя как участник антироссийского блока, например, в данном конкретном случае, то не важно, что вы говорите», — объяснил сенатор. Ранее правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов. Сюда входят средства, подпадающие под швейцарские санкции, а также принадлежащие людям, на которых наложены ограничения в других странах.