22 февраля 2023

Генерал Гурулев увидел в уничтожении Зеленского принципиальную цель СВО

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
По мнению Гурулева, Владимир Зеленский (на фото) принципиальная цель России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начать дезорганизацию украинской армии необходимо с ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил генерал-лейтенант, депутат Госдумы России Андрей Гурулев.

«Если надо дезорганизовать управление Украиной и их армией, то начать надо с [Владимира] Зеленского. Его надо уничтожить вместе со всей сволочью, в том числе с [начальником главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом] Будановым, который сидит, рассказывает, что готовит теракты на нашей территории», — написал в своем telegram-канале Андрей Гурулев.

По мнению генерал-лейтенанта, Зеленский должен опасаться России и «бояться высунуть нос из бункера». Андрей Гурулев предложил постепенно идти от цели к цели. «Если ставим на Киев, то пусть будет так. Да, Киев — мать городов русских. Но если надо там оставить руины, чтобы стоял русский флаг, то к этому надо идти», — добавил Гурулев.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. РФ ведет борьбу исключительно с правящим режимом, который установился на Украине, а не с народом украинцами, добавлял российский президент.

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Начать дезорганизацию украинской армии необходимо с ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил генерал-лейтенант, депутат Госдумы России Андрей Гурулев. «Если надо дезорганизовать управление Украиной и их армией, то начать надо с [Владимира] Зеленского. Его надо уничтожить вместе со всей сволочью, в том числе с [начальником главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом] Будановым, который сидит, рассказывает, что готовит теракты на нашей территории», — написал в своем telegram-канале Андрей Гурулев. По мнению генерал-лейтенанта, Зеленский должен опасаться России и «бояться высунуть нос из бункера». Андрей Гурулев предложил постепенно идти от цели к цели. «Если ставим на Киев, то пусть будет так. Да, Киев — мать городов русских. Но если надо там оставить руины, чтобы стоял русский флаг, то к этому надо идти», — добавил Гурулев. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. РФ ведет борьбу исключительно с правящим режимом, который установился на Украине, а не с народом украинцами, добавлял российский президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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