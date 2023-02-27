В Кремле сообщили о новом разговоре Путина и Лукашенко

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
В Кремле рассказали о новом разговоре президентов России и Белоруссии Фото:

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно находятся в диалоге. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о телефонном разговоре глав государств 25 февраля, о котором сообщил Лукашенко.

«Президенты достаточно часто общаются. И далеко не о каждом общении мы сообщаем. У них действительно очень насыщенный диалог на постоянной основе», — подчеркнул Песков.

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что 25 февраля долго общался по телефону с Владимиром Путиным. Кремль ничего не сообщал об этом разговоре. Кроме того, 22 февраля Лукашенко был с визитом в Москве и встречался с Путиным.

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно находятся в диалоге. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о телефонном разговоре глав государств 25 февраля, о котором сообщил Лукашенко. «Президенты достаточно часто общаются. И далеко не о каждом общении мы сообщаем. У них действительно очень насыщенный диалог на постоянной основе», — подчеркнул Песков. Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что 25 февраля долго общался по телефону с Владимиром Путиным. Кремль ничего не сообщал об этом разговоре. Кроме того, 22 февраля Лукашенко был с визитом в Москве и встречался с Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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