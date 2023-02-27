В Кремле сообщили о новом разговоре Путина и Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко постоянно находятся в диалоге. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о телефонном разговоре глав государств 25 февраля, о котором сообщил Лукашенко.
«Президенты достаточно часто общаются. И далеко не о каждом общении мы сообщаем. У них действительно очень насыщенный диалог на постоянной основе», — подчеркнул Песков.
Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что 25 февраля долго общался по телефону с Владимиром Путиным. Кремль ничего не сообщал об этом разговоре. Кроме того, 22 февраля Лукашенко был с визитом в Москве и встречался с Путиным.
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