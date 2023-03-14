«Известия» сообщили о надбавках к зарплате, на которые имеют право россияне

15 марта 2023 в 02:53 Размер текста - 17 +

Труд в выходные дни оплачивается не менее чем в двойном размере, рассказал Сергей Гебель Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне имеют право получать надбавки к зарплате за работу на вредном производстве, в выходные дни, за выслугу лет и сложность работы, за работу вахтовым методом, и, если временно исполняют обязанности своих коллег. Об этом рассказали эксперты. «Одна из самых распространенных доплат — это процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при смене региона работы. При этом, сотрудникам, которые работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, зарплату выплачивают с учетом районного коэффициента», — рассказывает «Известиям» специалист компании «Актион Кадры и HR» Анастасия Синицына. По ее словам, надбавка также положена тем, кто работает вахтовым методом работы. В этом случае выплаты производятся за каждый календарный день пребывания сотрудника на месте работ в период вахты. Такие надбавки устанавливают сами организации. Сотрудникам, работающим на вредном производстве, работодатель должен обеспечить ему доплату в размере как минимум 4% от тарифной ставки или оклада. Компенсации положены сотрудникам, если их работа носит разъездной характер, рассказала Синицина. Гендиректор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель сообщил, что труд в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Эксперт добавил, что дополнительные выплаты положены сотрудникам, замещающим должности временно отсутствующих коллег. Также он отметил, что стимулирующие надбавки должны выплачивать работникам за выслугу лет и за сложность работы. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию заявлял, что к 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда должен вырасти на 18,5%. В таком случае МРОТ в России будет превышать 19 тысяч рублей. В 2023 году в результате повышения показателя выросли социальные пособия, в том числе материнский капитал — сумму сертификата подняли на 65 тысяч рублей. Также повысилась зарплата у ряда бюджетников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне имеют право получать надбавки к зарплате за работу на вредном производстве, в выходные дни, за выслугу лет и сложность работы, за работу вахтовым методом, и, если временно исполняют обязанности своих коллег. Об этом рассказали эксперты. «Одна из самых распространенных доплат — это процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при смене региона работы. При этом, сотрудникам, которые работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, зарплату выплачивают с учетом районного коэффициента», — рассказывает «Известиям» специалист компании «Актион Кадры и HR» Анастасия Синицына. По ее словам, надбавка также положена тем, кто работает вахтовым методом работы. В этом случае выплаты производятся за каждый календарный день пребывания сотрудника на месте работ в период вахты. Такие надбавки устанавливают сами организации. Сотрудникам, работающим на вредном производстве, работодатель должен обеспечить ему доплату в размере как минимум 4% от тарифной ставки или оклада. Компенсации положены сотрудникам, если их работа носит разъездной характер, рассказала Синицина. Гендиректор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель сообщил, что труд в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Эксперт добавил, что дополнительные выплаты положены сотрудникам, замещающим должности временно отсутствующих коллег. Также он отметил, что стимулирующие надбавки должны выплачивать работникам за выслугу лет и за сложность работы. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию заявлял, что к 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда должен вырасти на 18,5%. В таком случае МРОТ в России будет превышать 19 тысяч рублей. В 2023 году в результате повышения показателя выросли социальные пособия, в том числе материнский капитал — сумму сертификата подняли на 65 тысяч рублей. Также повысилась зарплата у ряда бюджетников.